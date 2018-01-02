港一地兩檢爭議持續 泛民派遊行反對

民主黨前主席、資深大律師李柱銘批評特別行政區政府高層在這個問題上只聽命於北京，律政司官員難以就「一地兩檢」表達心中的看法。

他說，在現行機制下，當港府草擬「一地兩檢」草案時，需要經律政司的小組審視有否違反基本法；若有違反，就不可以提交立法會通過。

香港大學法律學院首席講師張達明今天早上在電台節目上表示，在中國大陸全國人民代表大會仍未就「一地兩檢」安排解釋基本法前，只能根據香港的普通法予以詮釋。

（中央社記者張謙香港2日電）踏入2018年，香港泛民主派和親政府的建制派持續爭辯高速鐵路「一地兩檢」安排的法源問題。泛民派並於一年一度的元旦遊行反對一地兩檢。

他還說，大陸法制與香港不同，香港行使的是本地法律和基本法。

基本法委員會委員陳弘毅在另一個電台節目表示，相信人大常務委員會早前通過「一地兩檢」安排的決定，是經過深思熟慮的。

他說，在實行「一地兩檢」安排上，相信北京中央認為不需要額外授權，原因是香港方面可以自行決定是否與廣東簽定有關安排，以及是否進行本地立法。

大陸全國政協委員譚耀宗在同一節目上說，香港有不少法律界人士只接受普通法的鍛鍊，對於接受大陸法律的程度和看法有所不同。

連接大陸深圳和廣州的廣深港高鐵香港段預定於今年第3季通車，港府為了提升高鐵效率，決定在香港段總站（即香港境內）實施「一地兩檢」。

所謂的「一地兩檢」，是香港和大陸當局同時在香港站設立海關，各自派遣執法人員在海關內檢驗高鐵乘客的證件，以節省通關時間。

港府與廣東省當局去年簽定了「一地兩檢」的安排，中國人大常委員會其後予以通過。

港府下一步計畫就有關安排進行本地立法，過程中需要立法會通過才施行。

泛民方面一直反對「一地兩檢」安排，認為讓大陸執法人員在香港境內執法違反了「一國兩制」的精神；而基本法也沒有任何條文可授權大陸方面可以這樣做。

泛民方面昨天在一年一度的元旦遊行中也提出反對「一地兩檢」的口號，批評「一地兩檢」削弱香港的「高度自治」。

發起遊行的民間人權陣線宣布有1萬人參加遊行，警方則表示最多有6200人。1070102