軍武》威嚇大陸與北韓　日本擬引進全球最強電戰機

日本媒體報導，為了應對中國大陸與北韓威脅，日本防衛省考慮引進電子作戰機，候選名單包括有「史上最強電戰機」之稱的EA-18G「咆哮者」（Growler）電子攻擊機。

根據日經新聞網報導，防衛省將在2018年底修訂的「中期防衛力整備計畫」中寫入採購電子作戰機的內容，電戰機能夠發射大量電磁波與反輻射飛彈癱瘓敵方的雷達與通信網路。在日本與台灣附近空域，解放軍電戰機經常執行搜集電子訊號的任務。

報導指出，美國波音（Boeing）公司生產的EA-18G在候選名單中。不過，電子攻擊機具備攻擊地面目標能力，是否違背自衛隊「專守防衛」的防衛政策，恐將引發爭論。