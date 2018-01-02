軍武》威嚇大陸與北韓　日本擬引進全球最強電戰機

日本媒體報導，為了應對中國大陸與北韓威脅，日本防衛省考慮引進電子作戰機，候選名單包括有「史上最強電戰機」之稱的EA-18G「咆哮者」（Growler）電子攻擊機。
根據日經新聞網報導，防衛省將在2018年底修訂的「中期防衛力整備計畫」中寫入採購電子作戰機的內容，電戰機能夠發射大量電磁波與反輻射飛彈癱瘓敵方的雷達與通信網路。在日本與台灣附近空域，解放軍電戰機經常執行搜集電子訊號的任務。
報導指出，美國波音（Boeing）公司生產的EA-18G在候選名單中。不過，電子攻擊機具備攻擊地面目標能力，是否違背自衛隊「專守防衛」的防衛政策，恐將引發爭論。
EA-18G電戰機由F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機為基礎研發而來，具備強大電子戰與防空壓制能力，同時還保留了大黃蜂戰機全部武器系統和優異的機動性能，被譽為「史上最強電戰機」，2009年底正式加入 美國海軍服役，用來取代老舊的EA-6B電戰機。
除了美軍外，澳洲皇家空軍（RAAF）也向波音採購12架EA-18G電戰機，已於2017年7月全數交機完畢，預計2018年獲得初始戰力。
▲電子作戰能力為美軍面對解放軍時的優勢。圖為搭載電子作戰莢艙的美海軍EA-18G咆嘯者電戰機。〔圖／美國海軍〕