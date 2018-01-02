微星獲外資投信雙掛保證 超越前高、蓄勢挑戰80元大

電競 NB 龍頭廠微星 (2377-TW) 近期吸引法人資金湧入，獲外資及投信雙重掛保證，股價今 (2) 日漲 3.5%，最高漲到 79.6 元，已超越前高，蓄勢挑戰 80 元大關。

微星上周獲外資買超 3982 張、投信也 2564 張，之所以獲法人青睞是因為微星電競產品是所有電腦品牌廠商中占營收比重最高的，因有自有品牌，且長期贊助電競活動，品牌知名度提高，且反映在營收上，2017 年出貨量可望衝上 110 至 120 萬台，在台灣市占率逾半。

微星 11 月營收 104.3 億元，較 10 月成長 7.84%，比去年同期成長 19.3%，累計 2017 年前 11 月合併營收 969.9 億元，年增 3.43%，預料全年營收衝上千億元大關不是問題。