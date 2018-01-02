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微星獲外資投信雙掛保證 超越前高、蓄勢挑戰80元大

鉅亨網2018/01/02 10:56
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電競 NB 龍頭廠微星 (2377-TW) 近期吸引法人資金湧入，獲外資及投信雙重掛保證，股價今 (2) 日漲 3.5%，最高漲到 79.6 元，已超越前高，蓄勢挑戰 80 元大關。

微星上周獲外資買超 3982 張、投信也 2564 張，之所以獲法人青睞是因為微星電競產品是所有電腦品牌廠商中占營收比重最高的，因有自有品牌，且長期贊助電競活動，品牌知名度提高，且反映在營收上，2017 年出貨量可望衝上 110 至 120 萬台，在台灣市占率逾半。

微星 11 月營收 104.3 億元，較 10 月成長 7.84%，比去年同期成長 19.3%，累計 2017 年前 11 月合併營收 969.9 億元，年增 3.43%，預料全年營收衝上千億元大關不是問題。

法人預估，微星 2017 年第 3 季應為全年營運高點，第 4 季可望延續強勁銷售力道，全年包含主板、電競 NB、桌機及顯卡出貨量都將優於 2016 年表現。

若投資人看好微星後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：微星群益 74 購 03 (067815-TW)、微星永豐 74 購 01 (067453-TW)、微星國票 74 購 02 (067829-TW) 等。

微星相關權證 (資料來源：鉅亨網整理)
微星相關權證 (資料來源：鉅亨網整理)

 

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