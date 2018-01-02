中共海軍陸戰隊 山東演訓登陸裝卸載

此次海運裝載訓練，是該旅以戰區賦予的使命任務為導向，圍繞嚴寒作戰背景條件下開展的全員制登陸部隊裝卸載訓練，並在期間穿插跨域機動「防敵空襲」、「海上救生」等15個課目的訓練演練。

中國軍網報導，12月上旬，中共海軍陸戰隊某旅利用嚴寒惡劣天氣，在山東半島地域多處港口開展海運裝載訓練。根據發布，當時氣溫為零下十幾度並在下雪。

（中央社台北2日電）中共軍媒報導，解放軍海軍陸戰隊日前在嚴寒惡劣天氣下，於山東半島多處港口展開登陸作戰的海運裝卸載訓練，並在期間穿插跨域機動「防敵空襲」、「海上救生」等15個課目的訓練演練。

報導稱，該旅合成營到達裝載地域後，迅速開設裝載指揮所，並對港口周邊部署境界防禦，隨後一輛輛戰車裝備駛入登陸艦艙。在將車輛裝備緊固到位後，合成營官兵在登陸艦上進行了管損和消防演練，進一步完善了部隊航渡期間作戰指揮預案。

在到達卸載地域後，全營武器車輛以最快速度衝出船艙，迅速在碼頭展開戰鬥隊形，對「藍軍」岸灘陣地發起衝鋒。

報導引述該旅合成營排長胡海明表示，這次的訓練過去大有不同，從單純的人員拉動變為全裝全體系拉動。從適應性訓練向實戰化訓練轉變，不考察單兵單項軍事技能，而是考驗部隊整體協同能力。這極大的提升了官兵的意志力和各個戰鬥模塊的協同能力，實現從「單科優秀」向「全面過硬」的轉變。

報導稱，此次訓練嚴格遵照作戰條件設置科目背景，從人員出動、武器裝載、裝備防寒、野外露營、野戰保障等方面展開全要素演練。該旅黨委常委成立作戰指揮小組，周密制定作戰預案，從嚴從難從實戰出發，不斷提升訓練強度。1070102