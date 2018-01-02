南非僑界升旗 慶中華民國107年元旦

升旗典禮開始，國旗進場時，有人激動地噙著淚水，青天白日滿地紅的國旗，隨著僑民大聲唱出的國歌聲中冉冉升起，飄揚在南非蔚藍天空下。

海外遊子藉此機會齊聚一堂，彼此噓寒問暖，互道新年快樂。許多僑民的第2代已帶著在南非出生的孩子一起參加，象徵薪火相傳，生生不息。

豪登省的升旗典禮由約堡台灣商會主辦，旅南非僑團協辦，在約翰尼斯堡華心中文學校廣場舉辦。時值南半球的夏季，風和日麗，陽光普照。

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡2日專電）南部非洲僑界舉行升旗典禮，慶祝中華民國107年元旦，來自約堡與普勒托利亞的僑民350餘人，扶老攜幼參加。

駐南非代表周唯中致詞時表示，此刻有這麼多僑胞齊聚在旗海飄揚下，共同慶祝中華民國107年元旦，讓他內心非常感動與激動。未來代表處將為僑胞提供更好的服務，台灣與南非實質關係更加緊密。

周唯中同時祝願國運昌隆、國泰民安，國家經濟更好，政府為人民做更多事情，同時祝福僑胞安居樂業，擁有更美好平安的未來。

約堡台灣商會會長李神輝並頒發獎學金給台僑傑出青年、新生代20歲的林義。林義在南非出生長大，目前是南非國家橄欖球隊U20的第一位也是目前唯一的華裔球員，2017年10月回台灣加入中華代表隊，出征國際賽事，為國爭光。

由僑民所贈送的國旗蛋糕上，所點燃的107數字蠟燭，象徵僑民歡喜迎接新年到來。

旅居南非原住民團體在掌聲中演出多支舞蹈以及大合唱，典禮在餐敘後圓滿結束。1070102