免費停車場卻被收100　網怒：國家出錢請吃飯？

停在公有的免費停車場，竟還要被酌收100元？一名女網友在臉書社團「爆怨公社」中踢爆，到台南的安平老街玩，並將車輛停在一旁的免費停車場，卻竄出大媽收取100元停車費，事後驚覺上當，大媽卻已消失無影無蹤。

該名女網友在文中說道：「我是外地客也不知道這停車塲是否要收費，一個女的走過來跟我說停車一次一百！我說喔！啊不限時間吼，她說對！」不料傍晚6點多要回去牽車時，一對夫妻上前詢問：「你停這裡時你有付錢嗎？」接著說「這裡是公有停車場餒，你為什麼要付錢？」這時才驚覺上當受騙。