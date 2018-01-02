免費停車場卻被收100　網怒：國家出錢請吃飯？

停在公有的免費停車場，竟還要被酌收100元？一名女網友在臉書社團「爆怨公社」中踢爆，到台南的安平老街玩，並將車輛停在一旁的免費停車場，卻竄出大媽收取100元停車費，事後驚覺上當，大媽卻已消失無影無蹤。
該名女網友在文中說道：「我是外地客也不知道這停車塲是否要收費，一個女的走過來跟我說停車一次一百！我說喔！啊不限時間吼，她說對！」不料傍晚6點多要回去牽車時，一對夫妻上前詢問：「你停這裡時你有付錢嗎？」接著說「這裡是公有停車場餒，你為什麼要付錢？」這時才驚覺上當受騙。
該夫妻倆表示，5點多時原本也想要停進這個停車場，也遇到一位大媽索取停車費，心想不對，索性將車停在外面，且打算報警，但後來大媽就跑掉了。該名女網友不禁直呼：「我4點多停進去，後面也排一堆車，裡面也停滿滿！那女的不知道收了幾台100元！雖然100不是很多，可是他收20台就2000了！」
文章一推出，立刻掀起一陣熱議，也有網友指出「一男一女擋在公有跟私人停車場門口互相收費」、「有一段時間了，之前有一個男的也是在那邊要騙停車費被打到哀哀叫」，其他網友也紛紛回應「可以報警處理，詐騙」、「嘖嘖……詐騙集團」、「可以報警，有行車紀錄可以的」、「我停過，這空地免收費的」、「賺這種錢，都不怕天打雷劈呦」、「哇...國家出錢請他們吃飯...的概念？」