丁守中宣布發言人團　帥哥美女入列

台北市長擬參選人也是前國民黨立委丁守中今(2)日發布3支「青年看市政影音短片」，分別是觀光篇、河畔藝文沙龍篇與智慧紅綠燈篇，丁守中也宣布4名競選辦公室年輕發言人。

「國際大都會做得到、台北也做得到」，丁守中推出市政短片，在觀光篇中以日本商店街經驗為例，要把台北的街道市集與夜市都加蓋頂篷，讓遊客與民眾更能夠舒適的遊覽，也提高旅遊品質；河畔藝文沙龍則希望把基隆河畔的運動公園，學習國外河畔沙龍，提供市民更高的生活品質。

在智慧紅綠燈篇中，影片介紹台北深夜交通流量低，但是紅綠燈卻還是要停等好幾十秒，反觀先進國家智慧紅綠燈停等時間，會依照交通資訊大數據來調整停等時間，避免二氧化碳排放以及民眾無謂停等的時間。