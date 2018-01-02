丁守中宣布發言人團　帥哥美女入列

台北市長擬參選人也是前國民黨立委丁守中今(2)日發布3支「青年看市政影音短片」，分別是觀光篇、河畔藝文沙龍篇與智慧紅綠燈篇，丁守中也宣布4名競選辦公室年輕發言人。
「國際大都會做得到、台北也做得到」，丁守中推出市政短片，在觀光篇中以日本商店街經驗為例，要把台北的街道市集與夜市都加蓋頂篷，讓遊客與民眾更能夠舒適的遊覽，也提高旅遊品質；河畔藝文沙龍則希望把基隆河畔的運動公園，學習國外河畔沙龍，提供市民更高的生活品質。
在智慧紅綠燈篇中，影片介紹台北深夜交通流量低，但是紅綠燈卻還是要停等好幾十秒，反觀先進國家智慧紅綠燈停等時間，會依照交通資訊大數據來調整停等時間，避免二氧化碳排放以及民眾無謂停等的時間。
丁守中表示，跟青年朋友交往常提到市政問題，過去在立院常有出訪國外考察市政機會，所以大家有機會可以把市政議題結合國際及青年觀點，做成短片，也希望所有市民與年輕朋友提出構想，希望能讓大家一起替台北發想好點子。
四名發言人中，有前立委潘維剛之子、國民黨中央委員田長沛；丁守中與蔣萬安前國會辦公室助理詹為元；發言人團唯一女性是國民黨黨代表劉思吟；台北市議員王鴻薇的助理楊植斗。
媒體詢問發言人團都是30歲的年輕人，是否要搶攻柯文哲的強項年輕族群？丁守中說，發言人請年輕人來擔任，是考量發言人的專業及對市政建設的了解，像是劉思瑩是室內設計專業，剛好可以配合台北市都市更新的需求。