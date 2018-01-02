新北毛寶貝行動認養小棧　提供民眾認養資訊

新北市政府動保處將認養結合網際的網路，首創「新北毛寶貝行動認養小棧」，除與新北市29區的區公所合作外，從3日起將「新北毛寶貝行動認養小棧」的海報，張貼於新北市全家便利商店的各分店，希望替毛寶貝們找到下一站幸福。

動保處長陳淵泉表示，全家便利商店認同動保處愛心認養小棧的理念，希望將宣導犬貓認養的訊息，能夠深入各區域、角落；因此全家便利商店與動保處合作製作「新北毛寶貝行動認養小棧」，從3日起至1月31日的期間，將在新北市的各分店張貼海報，供民眾購物時能夠輕鬆取得犬貓認養的資訊，提高毛寶貝的曝光度。