新北毛寶貝行動認養小棧　提供民眾認養資訊

新北市政府動保處將認養結合網際的網路，首創「新北毛寶貝行動認養小棧」，除與新北市29區的區公所合作外，從3日起將「新北毛寶貝行動認養小棧」的海報，張貼於新北市全家便利商店的各分店，希望替毛寶貝們找到下一站幸福。
動保處長陳淵泉表示，全家便利商店認同動保處愛心認養小棧的理念，希望將宣導犬貓認養的訊息，能夠深入各區域、角落；因此全家便利商店與動保處合作製作「新北毛寶貝行動認養小棧」，從3日起至1月31日的期間，將在新北市的各分店張貼海報，供民眾購物時能夠輕鬆取得犬貓認養的資訊，提高毛寶貝的曝光度。
陳淵泉說，民眾使用手機掃描海報或立牌上的QR Code，並依照上面資訊聯繫動物之家或寵物店，動物之家將協助民眾辦理認養相關手續；此外，將贈送愛您一世寵物白金卡一張，並享有終身免費狂犬病疫苗施打、免費一次內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥、免費一劑基礎疫苗施打，及認養半年內檢診醫療服務與公務獸醫的電話諮詢。
農業局長李玟指出，動保處愛心認養小棧自推廣以來，已有1527隻毛寶貝得到幸福，為讓民眾可以更方便取得犬貓認養的資訊，因此透過與全家便利商店合作的方式，積極推動「新北毛寶貝行動認養小棧」；多元化管道推廣認養並藉機教育民眾正確的飼養觀念，讓動物之家的毛寶貝們都能找到幸福歸宿。