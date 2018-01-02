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新北毛寶貝行動認養小棧　提供民眾認養資訊

記者陳志仁／新北報導2018/01/02 11:23
▲新北市政府動保處從3日起，將「新北毛寶貝行動認養小棧」的海報，張貼於新北市全家便利商店新北市政府動保處的各分店，希望替毛寶貝們找到下一站幸福。（圖／新北市政府動保處提供）
▲新北市政府動保處從3日起，將「新北毛寶貝行動認養小棧」的海報，張貼於新北市全家便利商店新北市政府動保處的各分店，希望替毛寶貝們找到下一站幸福。（圖／新北市政府動保處提供）

新北市政府動保處將認養結合網際的網路，首創「新北毛寶貝行動認養小棧」，除與新北市29區的區公所合作外，從3日起將「新北毛寶貝行動認養小棧」的海報，張貼於新北市全家便利商店的各分店，希望替毛寶貝們找到下一站幸福。

動保處長陳淵泉表示，全家便利商店認同動保處愛心認養小棧的理念，希望將宣導犬貓認養的訊息，能夠深入各區域、角落；因此全家便利商店與動保處合作製作「新北毛寶貝行動認養小棧」，從3日起至1月31日的期間，將在新北市的各分店張貼海報，供民眾購物時能夠輕鬆取得犬貓認養的資訊，提高毛寶貝的曝光度。

陳淵泉說，民眾使用手機掃描海報或立牌上的QR Code，並依照上面資訊聯繫動物之家或寵物店，動物之家將協助民眾辦理認養相關手續；此外，將贈送愛您一世寵物白金卡一張，並享有終身免費狂犬病疫苗施打、免費一次內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥、免費一劑基礎疫苗施打，及認養半年內檢診醫療服務與公務獸醫的電話諮詢。

農業局長李玟指出，動保處愛心認養小棧自推廣以來，已有1527隻毛寶貝得到幸福，為讓民眾可以更方便取得犬貓認養的資訊，因此透過與全家便利商店合作的方式，積極推動「新北毛寶貝行動認養小棧」；多元化管道推廣認養並藉機教育民眾正確的飼養觀念，讓動物之家的毛寶貝們都能找到幸福歸宿。

關鍵字新北毛寶貝行動認養小棧動保處長陳淵泉全家便利商店農業局長李玟動物之家
李岳儒接工旅處　游憲廷掌農業處

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