宜蘭縣政府一級主管微調　李岳儒接工旅處游憲廷掌農業處

宜蘭縣代理縣長陳金德今（2）日在縣務會議當中宣布調整四位一級主管職務，分別是工商旅遊處長陳長偉調任宜蘭縣工業策進會總幹事，遺缺由縣府秘書李岳儒接任，原工策會總幹事李守正調縣府秘書，另，懸缺一段時間的農業處長則由縣府秘書游憲廷接任，這項職務調整將從今天起生效。

陳金德代理縣長會後接受媒體訪問時表示，調任陳長偉接任工策會總幹事，是希望他協助縣府招商引資，同時聯繫各工業區。陳金德強調，這波人事異動只是微調，他說，不管變動大還是變動小，難免會被認為與選舉有關。對此，陳金德則是說了一句，但是我現在還不知道誰要選縣長，此話一出引來在場媒體記者一陣笑聲，當中是否隱藏弦外之音不得而知。



▲新接任工商旅遊處長的李岳儒，歷任台北縣政府經濟發展局科長、技正，宜蘭縣政府工商旅遊處科長、秘書處科長、工商旅遊處副處長、縣府秘書等職務。（圖／記者李清貴攝 , 2018.01.02）



▲新任農業處長游憲廷，歷任宜蘭肉品市場總經理、復興工專講師、蘭陽技術學院講師、佛光大學兼任助理教授、宜蘭大學通識教育中心兼任助理教授、中殼潤滑油股份有限公司董事長、宜蘭縣政府秘書等職務。（圖／記者李清貴攝 , 2018.01.02）