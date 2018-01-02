技嘉獲利結構轉弱 翻黑下跌1.5%

國內法人日前出具研究報告表示，2017年第3季挖礦卡出貨達高峰，技嘉營收走高到新台幣170億元，季增22.2%、年增14.6%，優於預期，且產能利用率上升，加上外包出貨量走高、部分產品漲價產品組合較佳，毛利率較2017年第2季增加4.7個百分點至19.2%，優於預估的17.6%，稅後每股盈餘（EPS）1.76元，創近5年以來的單季新高。

外資連續6日買超的技嘉今天上漲0.8元開出，但不到10分鐘即震盪翻黑，最低來到53.1元，盤中下跌約1.5%。

法人預估，技嘉2017年第4季營收約140億元，相當於季減17.9%、但年增13.4%，EPS預估為0.83元；在繪圖卡及伺服器客戶標案成長帶動下，技嘉2017年全年營收預估將年增11.5%至583億元，EPS預估約3.91元。

根據法人分析，2018年技嘉主機板出貨恐持平，平均售價上揚有望帶動相關營收微幅成長；顯示卡雖有新產品換機潮，但2017年度基期偏高，出貨量難超越2017年；伺服器代工預期2018年將新增歐洲及亞洲客戶，相關營收可望年增20%以上；電競筆記型電腦有望持續成長，但營收占比仍小。

整體而言，法人推估技嘉2018年營收將達590.9億元，儘管Rack型機架式伺服器成長，但高毛利率的主機板營運持平，產品組合相對不利，保守看待2018年度毛利率表現，EPS預估約3.8元。1070102