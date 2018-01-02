平昌冬奧北韓團長人選 南韓高度關注

南韓「中央日報」今天指出，南韓統一研究院院長孫基雄表示：「金正恩可能派遣擁有白頭山血統的金與正前來南韓。」

還有觀點認為，金正恩既然在新年賀詞突然打出平昌奧運會這張牌，也可能會破例由妹妹金與正率團到平昌。

（中央社記者姜遠珍首爾2日專電）北韓勞動黨委員長金正恩1月1日在新年賀詞、關於平昌冬奧表示：「我們有意採取必要措施，包括派遣代表團。」至於代表團人選，則引起南韓媒體高度關注。

報導指出，金正恩一直積極將大型體育活動做為轉換局面的契機。2014年，金正恩突然派遣時任北韓勞動黨統一戰線部長兼對南韓事務秘書金養建、北韓軍總政治局局長黃炳誓、勞動黨秘書兼國家體育指導委員會委員長崔龍海3位重要人物，擔任緊急特使，搭乘金正恩專機由平壤南下，參加仁川亞運會閉幕典禮。

若這次北韓派遣代表團參加平昌冬季奧運，那麼穩坐北韓第二把交椅的崔龍海也可能擔任團長。

報導指出，南韓東國大學教授高有煥表示：「就現在北韓國內的局面來看，崔龍海被選中的可能性最大。若崔龍海來韓，可期待南北韓兩國關係取得長足進展。」

崔龍海擁有北韓國家體育指導委員會委員長的職銜，2016年曾率團參加里約奧運會。但去年12月20日，北韓官媒中央通信社報導，國家體育指導委員會委員長從崔龍海換成崔輝。還有分析，這是因為金正恩不希望全世界將目光聚焦在北韓二把手崔龍海身上。

另外，北韓勞動黨統一戰線部長金英哲也可能是團長人選。1070102