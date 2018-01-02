台旅會運用台灣民謠推廣台灣旅遊

活動從去（2017）年12月24日平安夜的首秀，緊接著12月31日持續演出到午夜12點與民眾一起跨年；新年元旦下午再接力舉辦第3場的「跟著台灣民謠一起去Play」音樂會及台灣旅遊推廣活動。

「跟著台灣民謠一起去Play」活動是台灣海峽兩岸觀光旅遊協會與「繁體字咖啡館」、台北國際青年演奏家樂團、北京ACE音樂教育研究院兒童弦樂團、中華航空北京辦事處及長榮航空北京辦事處跨界合作。

（中央社記者林克倫北京2日電）台旅會北京辦事處1日聯合咖啡館、演奏團體等單位，在北京舉辦「跟著台灣民謠一起去Play」音樂會，希望透過台灣民謠推廣台灣的分區遊、親子遊。

此次的音樂會暨旅遊推介活動，總共有18位北京當地小學生參與演奏，每一場次分別有6位小朋友演奏15首台灣民謠。

每場活動分成4個段落，分別以源自台灣北、中、南、東部及離島地區匯編的民謠組曲演奏。當每一組曲在演奏同時，都會投放當地風光美景影片做為背景。

此外，在每一段組曲演奏結束後，會由樂團老師向現場聽眾講解民謠典故，再搭配台旅會北京辦事處組長林蔚推介每一個區域值得去旅遊體驗的景點與美食，藉此推廣台灣分區遊、親子遊。

台旅會北京辦事處主任楊瑞宗表示，此次系列活動特別選在平安夜、跨年夜及新年元旦等特定日子，改用節日音樂會應景方式來推廣台灣旅遊，算是一種創新的行銷手法。

他指出，希望藉由耳熟能詳的台灣民謠，輔以「那卡西」歡快的曲風及絃樂悠長的敘事手法，豐富觀眾的視聽感受，再以台灣民謠的背景源起，帶出台灣北、中、南、東部及離島的特色景點和人文風情，藉以吸引大陸遊客關注台灣旅遊。

策劃協調這次活動的台旅會組長林蔚表示，有許多大陸民眾都是透過台灣流行音樂、電影或電視劇間接了解台灣；尤其代代相傳的古早民謠裡，更傳達了台灣各地水土風情及百姓生活的記憶。

他指出，如果遊客想讓自己的台灣旅行更加豐富，不妨跟著台灣流行歌曲或經典民謠的腳步，到台灣走訪一遍，實地去感受歌曲裡所描述的故事情境與在地風光。

本次活動還特別準備仙草茶、淡水阿給及台式滷味等台灣夜巿美食小吃，讓參加活動的民眾都能欣賞台灣民謠、品嚐台灣小吃、聽聽有故事的風景。

現場持有效入台證的民眾，也都額外獲贈台旅會北京辦事處限量典藏版的悠遊卡及台北故宮門票各1張。1070102