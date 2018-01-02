機場除冰除不完 加拿大冷到企鵝都避寒

（中央社蒙特婁1日綜合外電報導）加拿大和美國大部分地區天寒地凍，除了厚厚的積雪，四處還結滿了冰，數座機場因除雪除冰作業漫長而航班大亂，加拿大南部動物園裡的國王企鵝也冷到得移至有暖氣的室內避寒。

法新社報導，加拿大各大機場今天因積雪、漫長的除冰作業和人手不足陷入混亂，最大城多倫多有數百個航班取消或延後。

元旦清晨，加拿大航空公司（Air Canada）便開始警告假期間航班將會大亂，對多倫多、蒙特婁、卡加立（Calgary）和渥太華等地機場的旅客發出旅行警報，並停收原本更改機票得支付的手續費。