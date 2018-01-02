機場除冰除不完 加拿大冷到企鵝都避寒

（中央社蒙特婁1日綜合外電報導）加拿大和美國大部分地區天寒地凍，除了厚厚的積雪，四處還結滿了冰，數座機場因除雪除冰作業漫長而航班大亂，加拿大南部動物園裡的國王企鵝也冷到得移至有暖氣的室內避寒。
法新社報導，加拿大各大機場今天因積雪、漫長的除冰作業和人手不足陷入混亂，最大城多倫多有數百個航班取消或延後。
元旦清晨，加拿大航空公司（Air Canada）便開始警告假期間航班將會大亂，對多倫多、蒙特婁、卡加立（Calgary）和渥太華等地機場的旅客發出旅行警報，並停收原本更改機票得支付的手續費。
一天下來，延誤的航班越來越多，根據機場網站蒐集的數據，起飛航班延誤約4到5個小時。
多倫多的積雪讓問題更形嚴重，根據航班追蹤網站FlightAware，格林威治時間晚間8時30分時，多倫多有將近500個航班取消或延誤。
除了糟糕的天氣外，西捷航空（WestJet）表示因「人員短缺問題」不得不取消一個航班，並為此致歉。
亞伯達省西部卡加立的動物園裡，一群國王企鵝也都冷到得避寒。
園長謝里（Malu Celli）說，國王企鵝應該十分習慣酷寒。但氣溫驟降，跨年夜溫度降至攝氏零下30度，寒風中體感溫度更如同零下40度。
一隻5個月大的小企鵝還在發育，因此園方昨天決定設下底線，將零下25度定為企鵝的耐寒極限。
他們將10隻國王企鵝移到有暖氣的封閉館內，敢出室外的遊客，還是可以從外面觀賞企鵝。
加拿大電視公司新聞網（CTV News）報導，謝里說：「其實這個溫度對國王企鵝不見得會太冷，我相信生理上牠們能承受比這更低溫的天氣，但畢竟牠們不是野生的。」（譯者：中央社梁元齡）1070102