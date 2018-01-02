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中央社

美聯軍將領：IS雖失9成土地 但仍危險

中央社2018/01/02 11:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）指揮對抗伊斯蘭國（IS）聯軍部隊的美軍將領表示，IS所奪土地已失去98%，770萬人已自IS控制下解放。但他警告，IS仍能在沒有根據地的情況下運作，成為影子恐怖團體。

彭博報導，指揮多國聯合特遣部隊（CombinedJoint Task Force）進行 「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）的美軍中將馮克（PaulFunk）指出，已增至74國的聯軍2017年自IS手中奪回6.5萬平方公里的土地，但他警告仍不能鬆懈。

馮克在聯軍臉書一篇新年貼文中說：「他們殘暴的意識型態猶存，現況使達伊沙（Daesh，IS別稱）仍能捲土重來，唯有透過聯軍與國際努力，才能使他們的失敗變得持久。」

IS上週宣稱為3起在喀布爾的自殺攻擊負責，其中在阿富汗之聲通訊社（Afghan Voice Agency）與什葉派文化中心，造成多達41死及80傷。

去年11月IS攻擊喀布爾一家電視台，也造成2名守衛死亡及20人受傷；另在去年10月攻擊一座清真寺時，造成超過30名信徒喪命。

聯軍的貢獻現在將主要集中在打造訓練能量，目前已為伊拉克安全部隊完訓12萬6500人，另在敘利亞完訓1萬2500人。（譯者：中央社陳亦偉）1070102

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