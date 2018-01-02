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中央社

民航噴射客機飛行 2017年最安全

中央社2018/01/02 11:16
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）根據荷蘭諮詢公司To70與航空安全網（Aviation Safety Network）最新報告，2017年是商用航空旅行最安全的一年，航空公司在商用載客噴射機記錄到的事故死亡數掛零。

路透社報導，今天的報告說，2017年沒有商用載客噴射機死亡案例。To70成員楊恩（Adrian Young）說：「2017年是航空史上最安全的一年。」

To70估計，大型商用載客機的致命事故死亡率為每100萬個班次發生0.06次，或每1600萬個班次發生一起致命事故。

航空安全網同時表示，2017年沒有商用載客噴射機死亡案例，但紀錄也並非完美無瑕，報告指出，去年全球有111起事故和13人罹難。

「獨立報」（The Independent）和「今日美國報」（USAToday）報導，兩起致命事故均涉及小型區域飛機：10月時一架巴西航空巴西利亞（Embraer Brasilia）空中救護機失控墜毀安哥拉，釀7死；11月時，一架Let 410降落俄羅斯時發生事故，6人死亡。

To70的數據僅包括大型載客飛機情況下，12月31日自然航空公司（Nature Air）賽斯納208B型（Cessna208B）飛機墜毀哥斯大黎所造成的12人死亡，及雪梨水上飛機墜毀釀6死的事故，都因飛機因低於5700公斤，也未被納入報告。

相較之下，2016年航空業者間有16起事故和303人死亡。

去年最致命事故發生在一月，一架土耳其貨機在吉爾吉斯在濃霧中試圖降落時衝進附近一個村莊，造成地面35人死，機上4人全部罹難。

航空安全網說，「無論是從致命意外次數和死亡人數來看」，2017年都是「有史以來最安全的一年」。（譯者：中央社張曉雯）1070102

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