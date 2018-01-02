立院臨時會戰勞基法　國民黨團尋求勞團合作

立法院臨時會將處理《勞基法》等五大議案，傳出國民黨立院黨團將尋求與在立法院外抗爭的勞工團體合作，加強論述。民進黨立委高志鵬今(2)日表示，不擔心國民黨的反對戰術，反而擔心國民黨不知為何而戰，它的戰略目標為何？這要讓朝野雙方如何談？
國民黨立委柯志恩表示，國民黨在喪失政權之後，的確想要跟民間團體「接地氣」，像一例一休鬧的沸沸揚揚，包括勞團、社運人士都是國民黨會接觸的目標。未來在臨時會，國民黨會提出好的策略，除了文攻武嚇外，可能在談話會結束後，會有比較明確的方向。
柯志恩也透露，臨時會處理《勞基法》，民進黨團最後一定會用表決的手段強行通過，所以國民黨團會跟場外抗爭的勞團合作。此外，時代力量對一例一休修法的主張，跟國民黨相近，不排除跟時力合作，屆時內外夾擊，給民進黨壓力，不敢強行過關。
高志鵬則說，國民黨團一下子說要武鬥，一下子說要用案海戰術，其實一年多來，民進黨團對國民黨團是兵來將擋、水來土淹，一直比較擔心的，是不知道國民黨的戰略中心思想目標是什麼？
高志鵬表示，在野黨人數比較少，運用議事技巧、或占領主席台等相關手段，經由這樣的杯葛衝突，造成執政黨妥協，產生折衝的進步，這本來就是在野黨的最高戰略指導原則，但看到國民黨完全不知道它要的是什麼，才會在杯葛後又退守，沒有達到任何成果。
高志鵬指出，所以不由得懷疑，國民黨團只是為反對而反對，民進黨不擔心國民黨的反對戰術，反而擔心國民黨不知為何而戰？它的戰略目標為何？這要讓雙方如何談下去？
民進黨立委蘇巧慧也說，其實黨團曾討論過，有哪些法案希望在臨時會上通過，立法院當然不是一個黨說了就算，所以還需要朝野有共識，才有辦法把法案順利通過，她也在等周四到來，接下來一整個月的臨時會，會怎麼變化。
蘇巧慧表示，衝突喬不攏，本來就是立法院的常態，所以才希望能坐下來好好討論，只要大家有誠意的認真一起討論，任何改革法案都有通過的機會，很期待在野黨能夠坐下來好好談。