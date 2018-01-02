立院臨時會戰勞基法　國民黨團尋求勞團合作

立法院臨時會將處理《勞基法》等五大議案，傳出國民黨立院黨團將尋求與在立法院外抗爭的勞工團體合作，加強論述。民進黨立委高志鵬今(2)日表示，不擔心國民黨的反對戰術，反而擔心國民黨不知為何而戰，它的戰略目標為何？這要讓朝野雙方如何談？

國民黨立委柯志恩表示，國民黨在喪失政權之後，的確想要跟民間團體「接地氣」，像一例一休鬧的沸沸揚揚，包括勞團、社運人士都是國民黨會接觸的目標。未來在臨時會，國民黨會提出好的策略，除了文攻武嚇外，可能在談話會結束後，會有比較明確的方向。

柯志恩也透露，臨時會處理《勞基法》，民進黨團最後一定會用表決的手段強行通過，所以國民黨團會跟場外抗爭的勞團合作。此外，時代力量對一例一休修法的主張，跟國民黨相近，不排除跟時力合作，屆時內外夾擊，給民進黨壓力，不敢強行過關。