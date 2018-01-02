台製造業PMI續擴張 但小心食品、紡織未來半年轉緊

中經院指出，PMI 五項組成指標中，新增訂單、生產數量、人力僱用和現有原物料存貨水準持續呈現擴張，供應商交貨時間為上升 (高於 50.0%)。

中華經濟研究院今 (2) 日公布 12 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 上升 0.8 個百分點至 58.0%，連續第 22 個月呈現擴張，續創最長擴張期；不過，中經院提醒，全體製造業看「未來六個月景氣狀況指數」雖同樣連 22 個月擴張，六大產業中，食品暨紡織產業的景氣狀況指數驟跌 15.5 個百分點轉為緊縮，指數來到 48.0%，後續產業景氣仍要留意。

其中，六大產業 PMI 全數呈現擴張，各產業依擴張速度排序為化學暨生技醫療產業 (58.9%)、電力暨機械設備產業 (58.8%)、電子暨光學產業 (58.2%)、食品暨紡織產業 (58.0%)、基礎原物料產業 (57.2%) 和交通工具產業 (56.1%)。

就各細項來看，新增訂單指數攀升 2.5 個百分點至 58.1%，連續第 22 個月呈現擴張。其中，電子暨光學產業已連 11 個月呈現擴張，惟本月指數續跌 1.8 個百分點至 58.7%。

生產數量指數在連續 4 個月擴張速度趨緩後，指數回升 4.6 個百分點至 62.3%，連續第 10 個月呈現擴張；人力僱用數量已連 20 個月擴張，惟擴張腳步持續放緩，指數續跌 0.2 個百分點至 54.3%；供應商交貨時間指數微跌 0.6 個百分點至 60.4%，連續第 21 個月呈現上升 (高於 50.0%)；而原物料存貨指數回跌 2.3 個百分點至 54.7%，但仍連 21 個月擴張。

就非製造業來看，非製造業經理人指數 (NMI) 已連續 10 個月擴張，惟指數回跌 0.1 個百分點至 53.3%，八大產業中，有六大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為運輸倉儲業 (59.1%)、資訊暨通訊傳播業 (58.6%)、教育暨專業科學業 (56.9%)、金融保險業 (56.6%)、營造暨不動產業 (52.9%) 與住宿餐飲業 (51.9%)。

要留意的是，零售業為持平 (50.0%)，批發業則回報為緊縮 (49.7%)。

另外，全體非製造業「未來六個月景氣狀況指數」已連 4 個月擴張，惟擴張速度趨緩，指數下跌 2.3 個百分點至 52.2%。八大產業中，有六大產業回報未來六個月景氣狀況呈現擴張，各產業依指數擴張速度排序為資訊暨通訊傳播業 (62.5%)、運輸倉儲業 (61.5%)、零售業 (61.1%)、教育暨專業科學業 (57.4%)、批發業 (52.6%) 與金融保險業 (50.9%)。

然而，住宿餐飲業 (38.5%) 與營造暨不動產業 (46.7%) 則回報未來六個月景氣狀況呈現緊縮