廣編／「高原騎士Full　Volume音浪」搖滾上市

首次跨界與音樂結合，推出創新酒款「Full Volume音浪」的高原騎士單一麥芽威士忌，為了更加展現這支限定酒款與搖滾音樂的緊密結合，特別邀請專業外籍樂手組成「高原騎士樂團」，12月28日於台北Music Corner角落音樂餐廳舉辦上市發表會。現場除了展示知名音箱品牌的經典款音箱，與Full Volume音浪包裝外盒相互呼應，並由樂團演奏專門為此酒款精心挑選的經典搖滾樂曲，結合品牌講師精闢地產品介紹和深度品酩解說，讓來賓們深切體驗威士忌與音樂結合的震撼感受。

向來獨具個性風格的高原騎士再次創新突破，推出全球限定酒款「Full Volume音浪」，顛覆使用雪莉桶為主的一貫風格，百分之百使用初次裝填波本桶陳年，1999年蒸餾，2017年裝瓶。別出心裁獨特搶眼的包裝外觀，設計靈感來自經典吉他音箱，外盒側面的旋鈕刻度顯示波本桶、泥煤、香草和水果風味的不同表現，巧妙地將威士忌和音樂融合，希望讓熱愛音樂及威士忌的朋友們體會兩者異曲同工之處—調整曲調音色如同勾兌原酒調配出最佳風味，皆在追求達到最平衡完美的作品。