今日人物》山城旅遊推手施惠昇　隱身六龜歡喜做

「溫泉」是一種由大自然地下湧出的泉水，在學術上，溫泉的定義中把湧出地表的泉水溫度高於當地的地下水溫者，即可稱為溫泉。溫泉可分地熱加溫的地下水自然湧出的情況，以及由人工挖洞方式湧出或機器挖取的情況；每當天冷民眾都喜歡到山區的溫泉區泡湯，許多遊客上山泡湯，享受在星空下度過浪漫的夜晚。六龜新成為山城的打卡新熱點之一，讓高雄的山麓旅遊重新恢復生機，也讓苦撐多年的溫泉業者迎來新曙光。



▲六龜區新發里的悠然山莊，室外設有露天原石砌製的湯池。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2018.01.02）

六龜區位於高雄市東北部，南臨屏東縣高樹鄉、西與甲仙區、杉林區和美濃區為鄰、東與桃源區和茂林區接壤、北邊則是桃源區。多年前莫拉克風災重創高雄六龜山區，寶來溫泉源頭遭大量土石掩沒，導致寶來無溫泉可用，各界一直在思考寶來的觀光定位，觀光業者不放棄希望，與市府共同努力爭取，由中央撥款2千萬元進行探勘，總算成功鑽探到水量充足的源頭，為打造六龜新亮點，市府也初步投入4千萬元打造寶來花賞溫泉公園。



▲六龜區新發里的悠然山莊，室外設有優質湯池。（圖／記者許薰方攝 , 2018.01.02）

新任高雄市六龜觀光協會理事長施惠昇說，每逢冬季是泡湯的最佳季節，還會有梅花綻放山間，來到高雄六龜，不僅可以泡湯，還能順道踏訪登山步道，登高欣賞自然風光，也可品嘗在地原民風味餐。位於高雄市六龜區新發里的悠然山莊，室外設有露天原石砌製的湯池，民宿、烤肉區及露營區，室內有繽紛的色彩及不同主題的房間。 在這，早晨清新舒適的空氣，悠閒慵懶的午後，寂靜涼爽的夜晚。精緻雙人房內，天花板、牆面、地板全是木頭打造像住在森林裡小木屋的感覺，每間房都有戶外陽台，感受在陽台微風徐徐吹來的天然芬多精，窗外可眺望荖濃溪畔，享受簡單輕鬆的休閒時光。



▲來到山城，享受原民風味佳餚「煙燻豬肉」。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.01.02）

施惠昇表示，元旦過後，較高海拔的梅花開始綻放，百年老梅樹、賴家古厝等地都有不錯的賞花景點，農曆年前都有梅花可賞。六龜區豐富的溫泉資源除了擁有寶來溫泉以外，尚有不老溫泉、新發溫泉、竹林溫泉等等泡湯資源，另有荖農溪泛舟、彩蝶谷森林遊樂區、十八羅漢山及扇平森林遊區等旅遊景點，讓民眾的六龜旅遊更為充實豐富。寶來竹林休閒農業園區100公頃梅林，種植3萬棵梅樹，預估年初的花況最好。



▲每當天冷民眾都喜歡到山區的溫泉區泡湯，許多遊客上山泡湯，享受浪漫假期。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.01.02）

隱身六龜山城的施惠昇，努力打拼，不忘本的敦厚性格，憑著一身專業，為南台灣的好山好水奉獻心力。46年次的他，自幼熱愛戶外活動，也是馬拉松、慢跑玩家，四年前因緣際會從市區來到六龜山城推廣觀光產業；適應力優的他，因工作現場環境屬山地，天天接觸好山好水好空氣，讓他對人生有了新的目標。



▲每當天冷民眾都喜歡到山區的溫泉區泡湯，許多遊客上山泡湯，享受在星空下渡過浪漫的夜晚。（圖／記者宋汝夔攝 , 2018.01.02）

施惠昇除了詳盡專業的在地旅遊知識解說、山區徒步景點分享、溫泉源頭介紹與泡湯方式分享，經常吸引許多遊客，來到這個山中祕境，感受一場緩慢的溫泉之旅。當地居民表示，施惠昇的旅遊知識與親和力，確實為高雄六龜的農村及戶外自駕生活體驗增添了豐富性，也因為這樣，帶動了社區居民推廣觀光休閒產業的風氣。對戶外休閒產業執著及品質的堅持，累積了遊客們的口碑，也成就這位山城推手的精彩人生。



▲「溫泉」是一種由大自然地下湧出的泉水，在學術上，溫泉的定義中把湧出地表的泉水溫度高於當地的地下水溫者，即可稱為溫泉。（圖／記者宋德威攝 , 2018.01.02）