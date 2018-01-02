傳產研發大躍進　金屬中心：打造高附加價值研發能量

魏嘉民表示，該中心為協助國內傳產業者加強研發新能量，打造國際級競爭力，進而建構國內研發單位創造軟體共享環境，推動CAE模擬服務雲端化，乃舉辦此一CAE雲端服務加值中心營運說明會，希望透過結合創新雲端模擬服務，擴大產業應用CAE模擬，來提升設計研發能力，協助傳產業者運用CAE打造企業高附加價值研發能量，加速布局相關產品研發與創新服務。

財團法人金屬工業研究發展中心今(2)日舉辦CAE雲端服務加值中心營運說明會，以引領傳產研發升級大躍進，由該中心副執行長魏嘉民主持，有泓崴科技等業界廠商與會。

會中針對CAE模擬創新雲端服務方式與相關議題進行交流，魏嘉民分享CAE在鑄造、鍛造製程的技術研發與產品應用，並論及國內首度引進的鑄造、鍛造、擠抽、沖壓及結構設計等各傳產製程之CAE軟體雲端服務，以引領傳產研發升級大躍進。

魏嘉民指出，目前國內傳統產業面臨來自全球各地的競爭，亟需導入創新研發能量來提高競爭力，國際大廠現有作法為導入CAE模擬，來進行產品設計開發，以提升迅速反應、縮短設計周期、降低開發失敗率等關鍵競爭能力。

魏嘉民進一步指出，該中心有鑒於此，乃成立CAE雲端服務加值中心，結合各製程領域分析軟體與高速運算設備，提供鑄造、鍛造、擠抽、沖壓及結構設計等CAE軟體，開放遠端連線操作與以時計價的創新服務模式，提供軟體共享的低成本研發環境與專家顧問即時諮詢，也藉由提供專業的CAE人才培訓課程與專業場所設施，讓國內業者能自行建立起CAE設計能量，協助縮短新產品開發週期，幫助企業掌握雲端競爭力，打造高附加價值研發能量。