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反政府示威越演越烈 伊朗切斷Telegram及IG

鉅亨網2018/01/02 11:42
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伊朗電視台報導，政府已封鎖存取加密傳訊程式 Telegram 及照片分享程式 Instagram 等社交媒體，藉此壓制民眾抗議態勢。

Telegram 執行長 Pavel Durov 週日在推特上發表，稱「在我們公開拒絕關閉伊朗大眾的和平抗議渠道後」伊朗當局封鎖了當地民眾使用該熱門傳訊 app 的能力，且不清楚此行動是暫時或永久封鎖。

《CBS》報導，伊朗民眾上周四（12/28）展開示威活動，大眾大量使用 Telegram 和 Instagram 分享資訊和抗議照片，估計至少有上萬名民眾走上街頭，主要抗議伊朗的經濟蕭條與通貨膨脹，民眾訴求從要求政府改革擴大到要求最高領袖 Ayatollah Ali Khamenei 下台，據報導，目前已知有 2 名民眾在抗議過程中遭殺害。

Telegram 表示，週六曾暫停 @amadnews 帳戶，因為該帳戶使用者呼籲以汽油彈和槍支對抗警方。Durov 週日推文表示，該帳戶已經重新開啟，因為該用戶承諾不再呼籲暴力抗議。

伊朗反政府示威延燒，美國總統川普持續發聲支持示威者，指責伊朗政府不該封鎖網路來扼阻示威抗議。川普週日在推特上發文表示，「伊朗，頭號支持恐怖主義的國家，每小時都有違反人權的情事，現在封鎖網路，以致於和平示威者不能溝通。這樣不好！」

伊朗總統羅哈尼回嗆川普，稱川普數個月前還稱伊朗人民是「恐怖份子」。

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關鍵字伊朗封鎖週日telegramigheadline
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