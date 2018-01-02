可可40年後恐絕跡 科學家搶救大作戰

美國媒體「財經內幕」（Business Insider）報導，可可樹只在全球少數地點生長，即距離赤道南北緯約20度的狹幅雨林土地，這些地區全年氣溫、雨量與溼度相對穩定。目前全世界超過半數的可可豆都產自象牙海岸與迦納這兩個西非國家。

他們正嘗試透過CRISPR基因編輯技術，讓可可樹能在充滿新挑戰的環境中生存。

然而在未來數十年，這些地區可能不再適合可可樹生長。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA），到了2050年，氣溫升高將導致當前種植可可樹的地區，往更高海拔移動1000多英尺（約305公尺）至山區，而多數山區目前都屬於野生動植物保護區。

以士力架（Snickers）巧克力棒聞名的瑪氏公司已察覺到氣候變遷帶來的問題。

瑪氏公司（Mars）去年9月承諾投入10億美元推動「世代永續」（Sustainability in a Generation）行動，目標是讓旗下事業與供應鏈的碳足跡在2050年前減少超過60%。

此外，瑪氏公司也與加州大學柏克萊分校科學家合作，倘若實驗計畫成功，就可能培育出能在當前海拔地區生長且不會枯萎或腐爛的可可樹，而不需將目前的可可樹栽種區遷移至他處。（譯者：中央社劉文瑜）1070102