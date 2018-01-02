美國進入升息循環 瑞銀估2018年升息2次、20

中國證券報今 (2) 日報導，瑞銀集團在最新發布的報告中維持對美國聯準會 2018 年升息 2 次的預測。瑞銀全球團隊認為，未來幾個月的通膨較低且波動較小，會讓美國聯準會降低信心，並導致美國聯準會在今年 3 月份不會升息。

當然，由於美國經濟仍在走強，且通膨仍然低於目標水平，預計美國聯準會將會在 2018 年 6 月和 12 月升息兩次。瑞銀預測美國聯準會在 2019 年將會升息 3 次。

報導指出，報告提到，鑒於稅改因素，瑞銀全球團隊將 2018-2019 年的美國 GDP 均值分別上修 0.13 和 0.4 個百分點至 2.4% 和 2.7%；但由於菲利普斯曲線仍然扁平，因此預計減稅帶來的通膨效應將非常小，對 PCE 通脹的推動不到 0.1 個百分點；此外，消費和投資增速將會加速，但是一些支出將會表現為進口的增加，這也會抵消 GDP 的增速。