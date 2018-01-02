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中央社

台股基金2017年全賺 平均績效達27%

中央社2018/01/02 11:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北2日電）台股去年在全球景氣復甦支撐下，表現一路長紅，累計上漲15%，台股基金表現更勝一籌，不僅全數繳出正報酬成績，平均績效達27%，超前加權指數漲幅近1倍。

根據晨星(Morningstar)統計，台股基金西元2017年來平均報酬率達27.15%；若按類型區分，6大類台股基金中，表現最佳的是科技型，平均報酬率31.62%，其次是中小型為28.45%、大中華型27.48%、一般型25.92%、店頭市場型21.64%、平衡型18.32%。

第一金小型精選基金經理人葉信良表示，2017年全球景氣落底復甦，嘉惠以出口為導向的台灣，其中，電子業優先受惠，除大型權值股外，中小型電子股走勢亦活蹦亂跳，台股基金報酬亦相當亮眼，2018年整體經濟與資金環境利好趨勢不變，又有美國期中選舉等政策利多加持，多頭仍有機會再接再厲。

葉信良指出，全球目前正處於「金髮女孩經濟(Goldilocks Economy)」，也就是低通膨的增長型態；根據彭博(Bloomberg)資料顯示，台灣今年GDP成長率預估為2.5%、通膨率為1.2%，在通膨威脅尚未浮現、經濟增長漸入佳境下，投資人信心也將持續高漲，拉長牛市行情的周期。

除了大環境利好之外，題材面亦相當豐富多元，展望第1季，美國CES消費性電子展登場，凝聚市場人氣；緊接著，2月底到3月初有西班牙全球移動通訊大展MWC；第2季有Computex、德國CeBIT資通訊博覽會，炒熱科技類股人氣。1070102

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