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中央社

航班準點率計算擬變嚴 免陷自我感覺良好

中央社2018/01/02 11:46
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）桃園國際機場依民航局標準計算的航班準點率，可達八成以上，與國際上的評比差很大，民航局明天將開會檢討，擬將航班準點率計算變嚴，避免陷入自我感覺良好。

去年航空情報資訊機構（OAG）公布全球機場準點率，489座機場中，桃園機場排第396名，五星評鑑僅二星；不過，桃園機場計算的準點率都超過八成，去年11月在立法院交通委員會遭多位立委質疑差太大，自欺欺人。

由於航班準點率計算標準是交通部民用航空局訂定，立委要求民航局應檢討。

民航局蒐集其他國家計算航班準點率的方式，發現多數國家與OAG的計算方式差不多，香港、澳門、新加坡及泰國，都是以飛機後推時間加15分鐘為基準，日本及美國是飛機關艙門加15分鐘為計算基礎，比目前台灣用關艙門加30分鐘的標準嚴格。

民航局擬將國際航班準點率計算方式變嚴，與國際上多數國家同步，以免陷入自我感覺良好的氛圍中。

民航局明天將邀各機場、航空公司及學者專家代表，討論國際航班準點率修正問題。

桃園國際機場公司董事長曾大仁先前答覆立委時曾說，目前桃園機場中短程的航班占了約九成，其中，從中國大陸來的航班，超過一半都會延誤，來桃園機場的飛機晚到，飛出去的時間也會跟著延後。1070102

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