日經台灣製造業PMI達56.6 景氣改善幅度創80

受訪廠商的報告顯示，客戶需求增強，新接訂單增加，促使產出擴張。12 月份，新業務總量的增幅與 11 月份 相近，同屬歷史顯著水準。令人鼓舞的是，新訂單成長看來是業內普遍現象，新接出口訂單量在 12 月份亦繼續大幅增加。

日經台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 今 (2) 日發布，數值為 56.6，遠超歷史均值（52.3），顯示臺灣製造業景氣狀況進一步大幅改善，改善幅度更是 80 個月 以來最顯著。 2017 年末，臺灣製造業產出大幅加速成長，成長率升至 9 個月以來最高點。

為應對工作量增加，臺灣製造商在 12 月份增聘人 手，增幅為一年來最顯著。即便如此，積壓工作 量仍繼續大幅上升。 為配合產出擴張，製造商在 2017 年末增加採購， 增幅雖然較 11 月份略有放緩，但仍屬顯著。投入品需求增強，進一步加劇對供應鏈的壓力，加上 供應商存貨短缺，導致供應商平均交期進一步大 幅延宕。

2017 年末，臺灣製造業成品庫存與採購庫存皆有 所上升，後者增幅可觀。 同時，製造業平均投入成本大幅加速上揚，漲幅為 2 月份以來最強勁。據受訪廠商反映，石油與 鋼鐵等原物料漲價，導致整體成本上升。製造商亦因此大幅提高了產品的出廠價格。 因預期客戶需求增強，製造業界的經營樂觀度升 至 8 個月以來最高點。

IHS Markit 首席經濟師 Annabel Fiddes 表示，12 月份 PMI 資料顯示，臺灣製造業在年末表現 穩健，關鍵的 PMI 指數收結在 80 個月最高點。

Annabel Fiddes 指出台灣製造業產出與就業出現更顯著擴張，新業務總量亦繼續大幅成長。客戶需求持續回升，帶動出口 銷售進一步明顯增加，這在官方最新公佈的資料 也有反映。

Annabel Fiddes 進一步說明，投入品需求強勁而供應商庫存不足，加劇供應緊張狀況，同時亦導致廠商的投入成本進一 步大幅上升，影響傳導至銷售價格，導致銷售價 格再次顯著上揚。 整體而言，IHS Markit 預測臺灣經濟在 2017 年將 實 現 2.5% 的擴張率，超過 2016 年的 1.5%。