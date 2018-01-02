全球升溫攝氏2度 逾1/4陸地更為乾旱

（中央社巴黎1日綜合外電報導）科學家今天表示，儘管人類根據巴黎協定倡導的目標，設法將全球上升溫度控制在攝氏2度內，地球仍有逾1/4的陸地會「明顯」乾旱許多。

法新社報導，刊登在「自然氣候變遷」（NatureClimate Change）的研究顯示，但如果將平均升溫控制在攝氏1.5度（華氏2.7度）內，這個情況只會侷限在約1/10的陸地；在升溫攝氏2度內將乾旱化的陸地中，有2/3可逃過一劫。

中國深圳南方科技大學的報告共同作者鄭修宗表示，若升溫在攝氏1.5度內，全球逾1/5人口所在的南歐、南部非洲、中美洲、澳洲沿岸和東南亞部分地區，將能避免升溫攝氏2度內預測會發生的明顯乾旱化現象。