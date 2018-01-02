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中央社

全球升溫攝氏2度 逾1/4陸地更為乾旱

中央社2018/01/02 11:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎1日綜合外電報導）科學家今天表示，儘管人類根據巴黎協定倡導的目標，設法將全球上升溫度控制在攝氏2度內，地球仍有逾1/4的陸地會「明顯」乾旱許多。

法新社報導，刊登在「自然氣候變遷」（NatureClimate Change）的研究顯示，但如果將平均升溫控制在攝氏1.5度（華氏2.7度）內，這個情況只會侷限在約1/10的陸地；在升溫攝氏2度內將乾旱化的陸地中，有2/3可逃過一劫。

中國深圳南方科技大學的報告共同作者鄭修宗表示，若升溫在攝氏1.5度內，全球逾1/5人口所在的南歐、南部非洲、中美洲、澳洲沿岸和東南亞部分地區，將能避免升溫攝氏2度內預測會發生的明顯乾旱化現象。

他告訴法新社：「達到攝氏1.5度的目標，對降低乾旱化和相關影響可能性來說，為有意義的行動。」

鄭修宗和團隊在不同暖化假設下，利用數個氣候模型進行推測，來預測陸地乾旱模式。

乾旱化是個主要威脅，加快土地退化、沙漠化及喪失植物和樹木的速度。植物和樹木對吸收造成地球暖化的二氧化碳至關重要。

乾旱化也會造成旱災和野火災情愈加頻繁，影響務農和飲用水品質。

2052到2070年之間某一時間點可能會達到升溫攝氏2度，這支科學家團隊發現，屆時地球有24%到32%之間的陸地將更加乾旱。但升溫攝氏1.5度，這個情況會降低到8%到10%之間。（譯者：中央社陳昱婷）1070102

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