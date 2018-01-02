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美加州大麻合法化 首日販售見排隊人潮

鉅亨網2018/01/02 11:54
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據《CNN》報導，美國加州於週一 (1 日) 開始合法販售大麻，零售門市一早就有消費者大排長龍等候購買。

獲得美國加州第一間合法大麻販售執照，位於聖荷西 San Jose 的「Buddy's」商店在開門前就面臨著大排長龍的民眾。Buddy's 原本販售醫療用大麻，而老闆 Matt Lucero 指出，這可能是開業 7 年來最忙碌的一天。

Lucerno 提到，門市營收有機會在 2018 年成長 60%。目前加州授權的合法大麻販售執照超過了 200 張。

報導指出，加州的大麻稅額為售價的 45%。「Buddy's」門市販售的櫻桃大麻派售價 260 美元，而「八分之一」盎司 (約 3.54 克) 售價為 25 美元至 60 美元

大麻合法州 / 圖：Governing
大麻合法州 / 圖：Governing

美國聯邦政府把大麻視為毒品，所以消費者無法跨洲攜帶大麻、郵寄大麻、或帶上飛機等。同時，於加州購入大麻的消費者需滿 21 歲，並只能購入 1 盎司的量。

New Frontier 的數據顯示，全美於 2016 年的大麻市場為 66 億美元，而加州的大麻市場有機會達每年營收 70 億美元。

加州為美國第 6 位大麻合法化的州，也是美國人口第一大州。目前「娛樂性」大麻合法的美國州為麻州 Massachusetts、緬因州 Maine、華盛頓州 Washington、格羅拉多州 Colorado、俄勒岡州 Oregon、阿拉斯加州 Alaska、加州 California、及內華達州 Nevada，共 8 州。麻州將於 2018 年 7 月 1 日開始零售大麻，緬因州雖然合法化但還未排出零售時辰。

(注意，大麻在台灣為管制物品，也被視為毒品，屬違法禁品。製造、運輸、持有、販賣和使用者，都將被處罰。)

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