調查：2018年黃金續金光閃閃 逾6成專業及普通投

FX168 財經網報導，上週五是在 2017 年的最後一個交易日，金價格剛好持穩在 1300 美元上方，年漲幅約 13%。針對明年黃金價格，在接受網上調查的 1527 名普通投資者中，有 975 人，或 64% 認為黃金到 2018 年上漲將超過 1300 美元；其餘的則認為黃金價格將在 1300 美元之下。

Kitco 上週五 (12 月 29 日) 發佈的每週黃金調查顯示，多數受訪者都認為 2018 年將是黃金的另一個好年景，黃金將繼續金光閃閃，繼續上漲。在接受調查的受訪者中，65% 的專業人士及 64% 的普通投資者均看好黃金。

受訪者當中，有 360 人 (或 24%) 認為黃金在 2018 年將漲至 1500 美元以上；另有 264 人 (占 17%) 認為金價將在 1400 美元至 1499 美元之間；351 人 (或 23%) 認為將在 1300 美元至 1399 美元之間。

另有 82 名受訪者 (或 5%) 認為金價將在 1200 美元至 1299 美元之間。26 人 (或 2%) 表示在 1100 美元司和 1199 美元之間。超過 1/4 的受訪者 444 人，或 29% 更為看跌，認為黃金在 2018 年末將低於 1100 美元。

與此同時，來自華爾街的 23 名受訪者中的 15 人 (占 65%) 認為黃金在 2018 年再次走高；7 名受訪者 (或 30%) 認為 2018 年黃金價格將會走低；而 1 名受訪者 (或 4%) 認為黃金會保持不變，價位和今年大致相似。

而根據彭博對 38 位專業人士的調查發現，對 2018 年的黃金預測相差有 700 美元之多，調查中值為 1290 美元。

展望 2018 年黃金有以下幾大利多：

1. 從前幾次美國聯準會 (Fed) 升息來看，黃金在升息後反而是反彈的開始。

2. 全球股市已經接近歷史高點，估值處於非常高的水準。一些專家預測股市明年會遭遇修正。

3.「通俄門」和國會中期選舉等會增加美國政治不確定性。

4. 比特幣今年飆升，不過隨著近來的大幅修正，資金可能會出現外逃。

5. 北韓緊張局勢飆升，一切都無法阻止金正恩進行核武器試驗，而美國的忍耐極限似乎受到挑戰。

6. 世界黃金協會 (WGC) 表示，中國和印度明年的實體黃金需求可能從低估中反彈。