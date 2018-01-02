新年新希望　陳金德提三期許勉縣府同仁

新的一年開始，宜蘭縣代理縣長陳金德今（2）日在縣務會議當中提出三項對縣府同仁的期許，陳金德表示，以民選的縣長任期，這一屆的縣長是到今年底任滿，在他一年的代理期間，希望縣府的相關作為要贏回人民信任，而對於人民應受保障的權利，縣府應念茲在茲，另，重要政策要明確，不要有模糊空間。

宜蘭縣政府今天上午召開縣務會議，代理縣長陳金德在會議結束前，提出新年度對於縣府同仁的期許，陳金德表示，讓縣民安居樂業是施政的目標，在這個前提下，他希望縣府的施政作為要贏得人民的信賴。陳金德指出，很多民眾反映在申請證照時審查時間過久，審查程序過於冗長，這部分爾後可否採並行審查，不要只是公文會來會去。另現勘時間有些必須縮短，退件以一次為限。其次，民眾依法律受保障的權利或權益，每個單位必須念茲在茲，不能輕易以不完整的程序或法規侵犯民眾受法律保障的權利。