伊朗反政府示威延燒 警遇襲1死3傷

梅爾通訊社（Mehr）說，在西部城市克爾曼沙（Kermanshah），示威群眾縱火焚燒一處交通警崗，但未造成人員受傷。

法新社和路透社報導，社群媒體上的影片顯示，安全部隊與企圖占領警察局的示威群眾在卡德利詹（Qahderijan）市中心發生激烈衝突。這個警察局有一部分遭人縱火焚燒。未經證實的消息說，示威者當中有數人受傷。

（中央社杜拜／德黑蘭1日綜合外電報導）伊朗媒體和社群媒體報導，抗議群眾今天攻擊數個警察局，安全部隊竭力控制混亂情勢。這是伊朗2009年發生動亂以來，神職領導階層面臨的最嚴峻挑戰。

伊朗反政府示威延燒第5天，據報13人在昨天的衝突中喪命。這是2009年以來最嚴重的一場動亂，當時群眾湧上街頭，抗議時任總統艾馬丹加（MahmoudAhmadinejad）贏得連任。

國營電視台報導，在中部城市那加法巴德（Najafabad），一名示威者以獵槍朝警方開火，導致一名警察死亡、3人受傷。

電視台稍早報導，武裝示威群眾昨天企圖占領警察局和軍事基地，但因「安全部隊強力抵制」而被擋住。報導並未提供進一步細節，也未獲得獨立證實。

育有兩子的42歲母親瑪薩伊（Farzaneh Mirzaie）說：「生活確實很艱難。物價高昂讓我承受很大的壓力。我的丈夫是政府雇員，但他的薪水不夠我們一家開銷。」

35歲的教師穆哈瑪迪（Sarita Mohammadi）說：「總統羅哈尼（Hassan Rouhani）說，人民有抗議的自由，但我們害怕發聲。就連現在和你說話都令我感到恐懼。」

伊朗當局證實，自動亂爆發以來，有超過400人被捕，其中大約100人已經獲釋。

伊朗司法部長拉里加尼（Ayatollah SadeqLarijani）說：「那些有正當要求的人必須透過合法方式表達，那些鬧事、從事破壞活動、引發混亂和縱火焚燒公物者…則須果斷對抗。」

他還說：「國家需有紀律。」（譯者：中央社劉文瑜）1070102