中國經濟面臨威脅 將進入為期3年的「關鍵戰役」

新加坡 IHS Markit 首席亞太區經濟學家 Rajiv Biswas 表示：「顯著的經濟不平衡，為中國的 2018 年前景帶來風險，而中國經濟體面臨風險，將連帶影響 2018 年全球經濟成長前景，尤其是亞太地區特別容易受到衝擊。」

中國經濟在 2017 年，展現自 2010 年以來的首次成長，但專家認為，2018 年的成長速度將放緩，而中國經濟將進入為期 3 年的「關鍵戰役」，主要面臨挑戰為金融危機、貿易戰爭、建設速度減緩、美國升息以及與北韓的關係。

以下為中國經濟在 2018 年面臨的主要威脅：

金融危機

中國重申將防範和控制金融風險的承諾，稱這是未來 3 年的關鍵挑戰，隨著金融體系進一步對外國企業開放，在 2022 年時，中國債務佔 GDP 的比率將超過 320％，這是主要的危險。

香港研究公司 Asia-Analytica 的董事總經理 Pauline Loong 表示：「金融的不穩定性為核心問題，若解決這個問題，資本外流的壓力將減緩，小型銀行面臨的威脅也將減少。」

房屋與基礎建設減緩

匯豐控股的亞洲經濟研究部門主管 Frederic Neumann 表示，基於遏制債務，金融和環境規範變得嚴格，而這可能在 2018 年導致房屋和基礎設施建設放緩。

Neumann 說：「建築活動若以高於預期的速度放緩，將可能影響更廣泛的經濟活動，而其他新興產業的成長，尚無法提供足夠的經濟緩衝，中國經濟最大的斷層線是建築業。」

貿易戰爭

美國財政部前中國專家 David Loevinger 表示，美國總統川普最近的國家安全戰略演說，為國家轉向保護主義的「起點」，這代表著，進口商品將受到衝擊，而中國有深厚的民族主義，國家勢必會實施對應政策進行反擊。

美國 Fed 升息、稅改影響

根據牛津大學中國中心人員 George Magnus 認為，如果 Fed 升息超過市場預期，而且稅改帶來 3.2％的經濟成長，美元將變得更強勢，而中國將面臨人民幣貶值和資本外流的風險。

北京大學商學院副教授 Christopher Balding 表示：「如果 Fed 開始升息，造成美元飆升，那將會造成很大的問題。」

北韓問題

北京清華大學金融研究主管 Zhu Ning 指出，若美國和北韓之間的緊張局勢，升級為更嚴重的對抗，對中國經濟與整個亞太地區來說，都將造成更深遠的影響。