農曆年貨運需求旺 長榮直奔漲停

（中央社記者韋樞台北2日電）由於遠東到美國東西兩岸的海運貨載接近滿艙，貨櫃運價連續漲價，最新到美東已漲到每TEU(20呎貨櫃)2418美元。長榮海表示，主要是華人農曆年需求所致，長榮股價攻上漲停。
根據上海出口集裝箱(貨櫃)運價指數顯示，從2017年12月29日起遠東到美西（基本港）每TEU達1523美元，較上週上漲346美元；美東每TEU 2418美元，週漲446美元；南美東(巴西桑托斯)每TEU 3150美元，週漲164美元。
遠東到歐洲（基本港）每TEU 864美元，週漲64美元，到地中海每TEU 738美元，週漲142美元。
由於遠東到美國貨載接近滿艙，兩大貨櫃海運業趁華人農曆年前的購物需求旺盛調漲運價。長榮海運表示，貨載接近滿艙，海運運價也跟著調漲，長榮海已向美國政府事先申報3次漲價計畫(GRI)，分別為1月1日、1月15日和2月1日，不過屆時能否順利上漲還要視市場供需狀況。
海運貨櫃三雄今天股價均開高走高，帶動航運線表現，類股盤中上漲3.79%。長榮海運股價盤中攻上漲停17.95元，創下兩個月以來的新高價，成交量13萬餘張；陽明盤中最高12.55元，漲幅9.13%，創月餘新高價，成交量4萬餘張；萬海盤中最高20.30元，漲幅近6%，成交量近7000張。
另外，空運市場貨載量也相當滿。航空業分析，受全球經濟續穩健復甦，以及跨境電商發展增溫，加上華人農曆年的需求旺盛，商機陸續發酵，帶動貨運需求上揚。
航空雙雄同步開高走高，華航盤中最高12.2元，漲幅4.72%，成交量2.5萬張；長榮航盤中最高16.3元，創9個月以來新高價，成交量1.7萬張。1070102