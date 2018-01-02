農曆年貨運需求旺 長榮直奔漲停

（中央社記者韋樞台北2日電）由於遠東到美國東西兩岸的海運貨載接近滿艙，貨櫃運價連續漲價，最新到美東已漲到每TEU(20呎貨櫃)2418美元。長榮海表示，主要是華人農曆年需求所致，長榮股價攻上漲停。

根據上海出口集裝箱(貨櫃)運價指數顯示，從2017年12月29日起遠東到美西（基本港）每TEU達1523美元，較上週上漲346美元；美東每TEU 2418美元，週漲446美元；南美東(巴西桑托斯)每TEU 3150美元，週漲164美元。

遠東到歐洲（基本港）每TEU 864美元，週漲64美元，到地中海每TEU 738美元，週漲142美元。