新北動保處超商合作 QR Code輕鬆認養

（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市動保處與全家便利商店合作推動「新北毛寶貝行動認養小棧」活動，民眾購物時使用手機掃描海報或立牌上QR Code，就能輕鬆取得犬貓認養資訊。

新北市動保處長陳淵泉表示，動保處認養結合網路首創「新北毛寶貝行動認養小棧」，首先在29區區公所試辦，獲得不錯成果，明天起將進一步與全家便利商店合作，將認養訊息更伸入各區域，替毛寶貝們找到下一站幸福。

他表示，動保處製作「新北毛寶貝行動認養小棧」海報1月3日起至31日在全家超商新北市各分店張貼，供民眾購物時能夠輕鬆取得犬貓認養資訊。