宏利看2018投資者必須小心的是「通膨」

宏利資產管理亞洲區股票投資部首席投資總監陳致洲今 (2) 日在信報財經新聞撰文指出，新年伊始，回顧過去一年，股票市場出現強勁升浪，科技股表現尤其亮麗。全球經濟增長同步復甦，無論是在股票、債券又或是外滙市場，幾乎所有資產類別的波動性皆處於極低水平。

展望 2018 年，良好的投資環境相信仍將持續，但相對 2017 年風險程度可能會有所上升，市場波幅將由低位回升。因此，投資者在樂觀之餘亦要考慮風險的提升，其中的關鍵相信是源自通膨逐漸回歸，這一點尚未被反映在市場之內。

油價或進一步上揚

全球通膨狀況過去多年一直持續低迷，然而，踏入 2018 年很可能會看到通膨再次抬頭，其中一個原因是油價有機會進一步上揚。以往在油價低迷的時候，持有成本亦較低，但當油價已升至一定水平時，持有成本自然亦是水漲船高。