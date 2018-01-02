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中央社

持木棍鐵鎚殺同事 男判刑15年

中央社2018/01/02 12:24
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北2日電）一名林姓男子不滿蔡姓同事酒後常吵鬧，夥同陳姓同事趁蔡男酒醉昏睡時，分持木棍、鐵鎚打死蔡男。高院今天依殺人罪，判處林男15年徒刑、陳男15年6月徒刑，可上訴。

台灣高等法院判決書指出，林姓、陳姓男子與蔡姓被害人為桃園市一家人力仲介公司員工，平日即有嫌隙。民國104年12月25日晚間，林男與陳男飲酒後返回宿舍，共謀教訓蔡男洩憤。

林姓男子將已入睡的蔡姓男子自床舖強拉至地上，與陳姓男子共同朝蔡男臉部拳打腳踢。由於蔡男當時處於酒後泥醉昏睡狀態，突遭攻擊無力閃躲，只能出聲哀嚎，但林男仍不罷手，再持木棍毆打，陳男則持鐵鎚攻擊。

蔡姓男子因脾臟破裂出血、腹腔積血等致命傷勢送醫不治，林姓、陳姓男子被逮後否認有殺人故意，林男還辯稱因為蔡男常常酒後恐嚇他，才會向陳男提議教訓蔡男。

桃園地方法院一審依殺人罪，判處林姓男子15年徒刑，陳姓男子15年6月徒刑，均褫奪公權10年。

案經上訴，高院認為，林姓、陳姓男子殺人罪證明確，審酌2人與被害人無深仇大恨，只因不滿蔡男平日飲酒後會吵鬧、工作不力等細小摩擦而犯案，手段殘忍惡劣，迄今未賠償被害人家屬，今天駁回上訴，維持一審判決。1070102

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