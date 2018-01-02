台北電玩展將登場 啟動遊戲股紅包行情

去年受合作夥伴解約的鈊象下半年已擺脫解約衝擊，表現優於預期，去年第3季每股盈餘（EPS）達4.08元，較前年大增61%。鈊象表示，自主開發的遊戲繳出不錯成績，彌補與澳洲博弈廠商解約衝擊，包括機台及線上遊戲都有不錯掌握度，今年穩定成長可期，今天股價呈現開平走高。

股價在去年破底的歐買尬、隆中早盤呈現強勢反彈急攻漲停價，分別達39.4元及48.75元。

去年12月在新人氣手遊「天堂M」上市備受矚目的遊戲橘子去年12月及今年1月營收可望繳出亮眼成績，股價在季線下整理後，今天開高走高，早盤衝上漲停新台幣92.7元，成功站上季線。

（中央社記者韓婷婷台北2日電）一年一度的台北國際電玩展（TGS）25日將登場，加上迎接春節產業旺季，股價處於相對低檔的遊戲股，西元2018年開紅盤今天就強勢表態，大搶元月紅包行情。

紅心辣椒展望2018年，辣椒董事長鄧潤澤樂觀看待營運表現將優於去年，除本業持續轉佳，業外轉投資棒辣椒今年有2款「天堂2」等級遊戲上市，業內業外都將有表現。

鄧潤澤表示，觀察東京及釜山電玩展趨勢，端遊及頁遊市場已見復甦跡象，今年已看到效益，已有不少廠商開始投入相關遊戲研發，由於端遊相較手遊少掉稅金，平台抽成費用也較低，營運商利潤會更好。

2018台北國際電玩展25日至29日將在台北世貿一館登場，據台北電腦公會統計，今年共有27國、267家遊戲業者參展，預估約2500名海內外買主訪台採購、吸引至少30萬人次觀展，產值估達百億元。台廠包括橘子、宇峻、鈊象、大宇資、智冠等上櫃遊戲大廠將參展，積極搶電玩展商機。

遊戲股傳統旺季落在第1季及第3季，第1季適逢農曆春節長假，加上寒假開跑的國際電玩展，往往帶動遊戲商展開一波「紅包行情」。1070102