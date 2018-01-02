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NBA／轟52分　暴龍一哥德羅展：別再說我不會投三分

記者鍾東穎／綜合報導2018/01/02 12:35
▲「暴龍雙槍」DeMar DeRozan(右)、Kyle Lowry（圖／美聯社／達志影像）
▲「暴龍雙槍」DeMar DeRozan(右)、Kyle Lowry（圖／美聯社／達志影像）

NBA暴龍今(2)日主場迎戰公鹿，「暴龍雙槍」DeMar DeRozanKyle Lowry外線發威，聯手飆進10記三分球， DeRozan更攻下全場最高的52分，成為聯盟本季第四人突破50分大關，帶領球隊以131:127擊敗作客來訪的公鹿，收下主場11連勝。

此役雙方打得火熱，進入一度延長賽才分出勝負，身為暴龍隊史得分王的DeRozan今天手感火燙，決勝節個人狂砍8分，力壓公鹿「字母哥」 Giannis Antetokounmpo帥氣空中接力灌籃，並在倒數時刻把握兩次罰球機會，助暴龍鎖定勝局。

DeRozan今天刷新個人及隊史得分紀錄，得525籃板8助攻，13次罰球全命中，其中三分球95中，賽後還打趣地說，「別再說我不會投三分球了。」本季他出手次數不多，除掉本場命中率33%，比生涯平均還高。

暴龍另一功臣Lowry今天和DeRozan同樣上場超過40分鐘，拿下26分，外帶6籃板6助攻，三分球105Serge IbakaFred VanVleet同樣貢獻11分。

公鹿今天6人得分上雙，後衛Eric Bledsoe飆進5記三分球，攻下全隊最高29分，「字母哥」Antetokounmpo今天拿下26分，外帶9籃板7助攻。

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