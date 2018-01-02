影／新科金馬男配陳竹昇MV處男秀　心酸感人

趙傳新歌《逆風飛行》再現《我很醜，可是我很溫柔》黃金班底，邀請了30年前讓趙傳出道一砲而紅的製作團隊：作曲黃韻玲、作詞李格弟，別具意義，MV更找到金馬獎新科最佳男配角陳竹昇演出。

據悉，參與製作的黃韻玲在工作期間看到這個腳本，覺得相當喜歡與感動，力邀老友陳竹昇跨刀演出。至於剛獲得金馬獎最佳男配角的陳竹昇，雖然在戲劇界大放異彩，卻從未出演過任何音樂錄影帶，也深深被這首歌曲與腳本所吸引，排開檔期參與演出，讓《逆風飛行》成為他MV處男秀，在拍攝前他還跟導演針對每一場戲認真討論到半夜2點，不斷調整跟演練，只為了將角色詮釋得更完美。