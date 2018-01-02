影／新科金馬男配陳竹昇MV處男秀　心酸感人

趙傳新歌《逆風飛行》再現《我很醜，可是我很溫柔》黃金班底，邀請了30年前讓趙傳出道一砲而紅的製作團隊：作曲黃韻玲、作詞李格弟，別具意義，MV更找到金馬獎新科最佳男配角陳竹昇演出。
據悉，參與製作的黃韻玲在工作期間看到這個腳本，覺得相當喜歡與感動，力邀老友陳竹昇跨刀演出。至於剛獲得金馬獎最佳男配角的陳竹昇，雖然在戲劇界大放異彩，卻從未出演過任何音樂錄影帶，也深深被這首歌曲與腳本所吸引，排開檔期參與演出，讓《逆風飛行》成為他MV處男秀，在拍攝前他還跟導演針對每一場戲認真討論到半夜2點，不斷調整跟演練，只為了將角色詮釋得更完美。
▲陳竹昇（右）為趙傳獻出MV處男秀。（圖／旋風音樂，2018.01.02）
趙傳在《逆風飛行》MV飾演一位有血有肉的警探，他奉命前往追捕陳竹昇扮演的逃獄犯，這位逃獄犯當年因為聲援罷工，在流血衝突中，有警察殉職，他一肩攬下鋃鐺入獄，但因掛念兒子的生日而越獄。
當逃獄犯提著跋山涉水的蛋糕回到家中，以趙傳為首的警力早已包圍他家…。趙傳一切看在眼裡，他沒立即逮捕男人，只是跟隨他進入屋中，男人看到妻小眼中充滿淚水，但稚兒看到蛋糕卻沒有太大感覺，倒是看到警察趙傳與爸爸一同進來而興奮，以為父親達成了想成為警察的目標，趙傳蹲下為生日蛋糕點上蠟燭，拍了拍男人肩膀就走了出去，雖然相聚時間短暫，但讓一家人暫時享受到天倫之樂。