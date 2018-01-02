NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈影／金馬陳竹昇MV處男秀心酸感人新北市企業托育　最高補助200萬理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
娛樂

影／新科金馬男配陳竹昇MV處男秀　心酸感人

記者翁新涵╱台北報導2018/01/02 14:35
▲趙傳《逆風飛行》MV。

趙傳新歌《逆風飛行》再現《我很醜，可是我很溫柔》黃金班底，邀請了30年前讓趙傳出道一砲而紅的製作團隊：作曲黃韻玲、作詞李格弟，別具意義，MV更找到金馬獎新科最佳男配角陳竹昇演出。

據悉，參與製作的黃韻玲在工作期間看到這個腳本，覺得相當喜歡與感動，力邀老友陳竹昇跨刀演出。至於剛獲得金馬獎最佳男配角的陳竹昇，雖然在戲劇界大放異彩，卻從未出演過任何音樂錄影帶，也深深被這首歌曲與腳本所吸引，排開檔期參與演出，讓《逆風飛行》成為他MV處男秀，在拍攝前他還跟導演針對每一場戲認真討論到半夜2點，不斷調整跟演練，只為了將角色詮釋得更完美。


▲陳竹昇（右）為趙傳獻出MV處男秀。（圖／旋風音樂，2018.01.02）

趙傳在《逆風飛行》MV飾演一位有血有肉的警探，他奉命前往追捕陳竹昇扮演的逃獄犯，這位逃獄犯當年因為聲援罷工，在流血衝突中，有警察殉職，他一肩攬下鋃鐺入獄，但因掛念兒子的生日而越獄。

當逃獄犯提著跋山涉水的蛋糕回到家中，以趙傳為首的警力早已包圍他家…。趙傳一切看在眼裡，他沒立即逮捕男人，只是跟隨他進入屋中，男人看到妻小眼中充滿淚水，但稚兒看到蛋糕卻沒有太大感覺，倒是看到警察趙傳與爸爸一同進來而興奮，以為父親達成了想成為警察的目標，趙傳蹲下為生日蛋糕點上蠟燭，拍了拍男人肩膀就走了出去，雖然相聚時間短暫，但讓一家人暫時享受到天倫之樂。

關鍵字陳竹昇趙傳逆風飛行
品冠發片　梁靜茹站台獻「送子鳥」

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan