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中央社

丁守中搶攻北市年輕選票 4發言人亮相

中央社2018/01/02 12:33
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北2日電）宣布參選台北市長的前國民黨籍立委丁守中，今天搶先公佈競選辦公室4名發言人，分別為詹為元、劉思吟、田長沛和楊植斗，具市政、立院及都市規劃經驗，平均年齡才30歲。

丁守中今天舉辦「青年看市政影音短片暨競選辦公室發言人」發表記者會，除公佈3支由青年朋友所製作的市政短片，包括河濱藝文活化、智慧紅綠燈及城市步行街等；同時，也宣布4名年輕的競選辦公室發言人，要號召更多青年志工加入團隊、關心市政。

4名發言人分別為詹為元、劉思吟、田長沛和楊植斗。其中，現年34歲的詹為元是政治大學東亞所博士生，曾任丁守中國會法案助理、曾任中國國民黨籍立委蔣萬安國會辦公室法案助理。

現年31歲的田長沛為政治大學風險管理系畢、美國南加大公共政策碩士，且具美國會計師認證資格，曾任瀚頂生物科技股份有限公司專案經理，現為國民黨中央委員。

台灣科技大學建築所碩士畢業的劉思吟，現年30歲，為室內設計師、也是國民黨黨代表。

年紀最輕、現年25歲的楊植斗則畢業於台灣大學政治系，曾任斗六高中辯論社指導老師和台北市議員王鴻薇的法案助理。

身為前國民黨立委潘維剛之子的田長沛，身分備受矚目，他會後受訪表示，國民黨需要更年輕化和接地氣，希望將自己之前曾協助黨主席選舉經驗帶入，同時提供年輕人的建議，母親也尊重自己的決定。

丁守中表示，這4名發言人都是年輕人，都相當活躍於各個領域，對於台北市市政、城市規劃和法案等，都相當嫻熟，不但提供許多專業意見，還有年輕族群的想法。

面對選戰即將如火如荼開打，丁守中認為，國民黨若能及早確認台北市長參選人，一對一的情況下，可有匹敵能量，也對選情較有幫助，希望農曆年過後即能確認舉行民調和參選人。

他還提到，市長選舉應先舉辦電視辯論，讓民眾了解每個參選人對於城市的願景；接著再做對比式全民調較佳，並指國民黨過去多使用互比式民調，未排藍或排綠，較易被操弄。

對於總統府前副秘書長羅智強昨天表示，臉書粉絲專頁按讚數未破百萬，兌現承諾不選下屆台北市長；丁守中則說，尊重羅智強的決定。1070102

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