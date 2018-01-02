天宮一號料年初墜毀 碎片砸人機率低

福斯新聞（Fox News）去年11月報導，歐洲太空總署（ESA）專家表示，全長約12公尺的天宮一號將於今年1月到3月間墜回地球大氣層。

科技新聞網站The Verge昨天報導，天宮一號可能將於3月下旬墜回地球。「紐約郵報」（New York Post）今天報導也說是3月，但確切墜落時間還不能確定。

（中央社紐約1日綜合外電報導）中國太空站「天宮一號」料於今年年初墜回地球，據報導，天宮一號或許會有一些大塊部件在重返大氣層時未完全燒毀而從天而降，但擊中人的機率很低，毋須過分擔心。

The Verge報導說，天宮一號的問題在於相對大而重。天宮一號2011年發射升空，是中國首個太空實驗室，重約8.5公噸。一個太空載具估計大約10%到40%將會落下，對小型衛星來說不多，對天宮一號而言，大約是1公噸到3.5公噸。

面對這種大小或是更大的太空載具，操作單位通常會在任務到了尾聲時，準備好一套安全廢棄的計畫。但天宮一號的狀況卻不是如此。

天宮一號使用期限原本設定不超過2013年，但中國決定將它的壽命延長幾年。2016年，中國載人航天工程辦公室宣布天宮一號歷史任務已完成，並終止了數據連接。天宮一號由於電池故障，飛行器將進入地球大氣層燒毀。

自此之後天宮一號飛行軌道逐步衰減、降低，最終將不受控制地重返大氣層，換句話說就是無法確定墜落地點。

美國太空監測網（U.S. Space SurveillanceNetwork）和其他國家的太空單位持續追蹤，目前僅知墜落範圍可能在北緯43度和南緯43度之間。福斯新聞等媒體報導，紐約、洛杉磯、東京、北京和台灣等地區都在危險範圍內。

或許看起來範圍很大，但這個範圍涵蓋的地球表面大多是海洋，而且就算是陸地也有大片地區無人居住。不過紐約郵報報導說，天宮一號的殘骸仍有大約萬分之一的機率會墜落有人居住區，可能造成人員受傷或建築受損。

然而The Verge報導指出，或許1公噸到3.5公噸的殘骸從天而降聽起來很可怕，但很多早已四分五裂，有些變得相當小。

這也不是第一次有這種大型或更大的太空載具不受控制地重返大氣層。2011年一艘預定前往火星的俄羅斯太空船發射失敗，後來於2012年墜回地球，最終落入太平洋。美國國家航空暨太空總署（NASA）昔日太空站「天空實驗室」（Skylab）也曾不受控制地重返大氣層，墜回地球時約重70公噸。

此外，50多年來一直都有火箭發射升空，已知也僅有一人被太空垃圾擊中，而且只是一小塊擦過肩膀。（譯者：中央社盧映孜）1070102