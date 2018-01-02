報稅注意！一張表格搞懂 2018年所得扣免額、最低

財政部公布，今 (2018) 年所得免稅額、扣除額、課稅級距金額及定額免稅金額等，均維持去年標準。其中，綜所稅免稅額，每人維持減除 8.8 萬元，年滿 70 歲以上者為 13.2 萬元；標準扣除額部分，單身者可減除 9 萬元，有配偶者扣除 18 萬元，薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額則與去年相同為 12.8 萬元。

財政部表示，綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距金額，以及營利事業、個人繳納所得稅的基本所得額金額及應扣除的金額等，依所得稅法規定，每遇消費者物價指數，較上次調整年度的指數上漲累計達 3% 以上時，需按上漲程度調整，不過，由於上漲累計未達應調整標準，相關金額維持不變。