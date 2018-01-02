PCB上游原物料需求旺 金居、富喬獲法人鎖碼布局

第 1 季為銅箔基板 (CCL) 廠進入補庫存的旺季，同時，包括玻纖布及銅箔的需求揚升最受市場矚目，而其中專業銅箔廠的金居開發 (8358-TW) 及玻纖紗、布廠的富喬 (1815-TW) 業績表現最受重視，也成為法人市場布局的重點個股。

金居在上周獲三大法人買超 1332 張，其中並以外資的買超最為積極，外資上周買超金居 1162 張；而富喬在上周獲三大法人買超 4995 張，其中外資上周買超富喬 5477 張。

金居開發已獲已獲明晟 (MSCI) 納入小型股成分股，前 3 季稅後純益為 9.16 億元，年增率 1.6 倍，每股純益為 4.31 元；由於 PCB 客戶端仍有庫存消化，預期 PCB 市場需求將向第 1 季延伸，且銅價走高，將有助於今年起的金居開發業績表現。