跨年煙火LED燈網夯 台北101：今年擬延用

101煙火從跨年前1分鐘施放，長達6分鐘，史上最長，雖然煙火施放量減少，但搭配TPAD，除了展現台灣傳統建築設計元素，還完整呈現台灣巨砲陳金鋒、歌手張惠妹、安那虛擬影像，以及9位台北世界大學運動會得牌的選手身影，讓整體煙火演出一秒都不冷場。

台北101跨年煙火總經費逾新台幣6000萬元，雖然考量環保因素，煙火施放量從過去3萬發，約減半成1萬6000發，不過，106年增設「TPAD」燈網，由近14萬顆LED燈組成，掛在101大樓的35樓至90樓間，配合煙火豐富演出內容。

（中央社記者朱則瑋台北2日電）台北101煙火搭配LED燈網「TPAD」秀出台灣巨砲陳金鋒、歌手張惠妹、安那等虛擬影像，獲得好評，101表示，民國107年跨年煙火施放，煙火將再減量，並考慮延用LED燈網設計。

不少觀看煙火的民眾直言「煙火不但史上最長，更是史上最精采！」這次煙火演出廣受好評，其中，又以TPAD受到最多人肯定。

台北101發言人劉家豪接受中央社訪問說，看看跨年夜信義商圈湧入大批人潮，就可知道大家對101煙火有多期待，還好不負所望。

劉家豪指出，TPAD除了配合煙火演出，也在去年12月期間透過大螢幕效果，放出民眾對107年的祈福與想說的話，獲得廣大迴響，另外，商業廣告效益也超乎預期，成功讓106年超過6000萬元的煙火演出總費用順利損益兩平。

因此，劉家豪說，考慮107年跨年煙火，延用TPAD設計，但會加入新的元素和創意，至於煙火施放量是否再減半，目前只確認會減少，但減少到多少仍未定案。1070102