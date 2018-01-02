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中央社

台積電啃蘋果 外資看好2019年完封三星

中央社2018/01/02 12:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北2日電）三星傳將爭取蘋果7奈米處理器訂單，但歐系外資仍看好台積電7奈米技術領先，將拿下2019年全數訂單；亞系外資認為挖礦需求將帶動台積電第1季營收，可望優於市場預期。

歐系外資出具研究報告表示，媒體近期報導三星正開發扇出型晶圓級封裝FoWLP（Fan-out Wafer LevelPackaging），積極爭取蘋果（Apple）預計2019年推出、採用7奈米製程的A13處理器訂單，但外資仍預估台積電將拿下2019年A13全數訂單。

首先，歐系外資指出，台積電將於今年第2季啟動試產A13處理器，代表蘋果產品設計將於近期定案，但三星開發的FoWLP技術尚未確定細節，蘋果若採用三星方案可能面臨風險。

其次，歐系外資認為台積電2019年推出的第二代7奈米製程，在性能、功耗、面積等表現將比三星第一代7奈米製程更好15%到20%，主要因為台積電保有7奈米量產時程、技術領先等優勢，加上台積電預期2017年到2020年將再縮短生產循環時間15%到20%，成本將更具競爭力，意味著三星難以在2019年到2020年殺價搶單。

歐系外資看好台積電在高效能運算、物聯網、車用等相關需求推動下，加上7奈米放量、市占攀升等利多，今年表現將持續優於大盤，重申「買進」評等及目標價新台幣266元。

亞系外資表示，虛擬貨幣挖礦熱潮有望帶動挖礦特殊應用晶片（ASIC）需求，有助於台積電16奈米和10奈米產能利用率維持高檔，預估今年第1季營收將季減5%，優於市場預期的季減9%，推估挖礦需求對台積電今年全年營收貢獻將達5%。

亞系外資認為，台積電今年全年營收將年增14%，主要動能來自採用7奈米製程的高通高階智慧型手機晶片以及蘋果下一代iPhone處理器；另外，台積電物聯網與車用營收今年分別看增20%、15%，合計將貢獻今年營收8%，維持台積電「優於大盤」評等與目標價300元。1070102

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