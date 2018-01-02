大學甄試撞期 教團盼全面盤點錯開時間

國教行動聯盟指出，為了讓學生有充分的甄試選擇機會，呼籲教育部及大學招生委員會聯合會及早解決甄試撞期問題，同時進行全面盤點，將同一學門、同一屬性的校系甄試時間錯開，讓學生有充分的選擇機會，得以進入自己最適合的大學校系就讀。

國教行動聯盟今天發布新聞稿表示，為銜接大學入學考招新制，過去幾年在5週內進行的申請入學二階段甄試，今年於3週內完成，由於事前未做好協調，導致許多校系的二階段甄試撞期，造成許多學生及家長的徬徨及焦慮。

若因調整甄試時間而需修改個人申請簡章，國教行動聯盟建議，可透過學測報名資料，通知考生甄試日期調整的訊息，並在學測成績單上加註提醒，確保每個學生都收到通知，也可透過學校轉知各校考生，同時透過媒體及網站宣導，就可避免學生因未收到甄試時間調整通知而權益受損。

國教行動聯盟表示，多元入學的價值是要讓學生多元的才能有被看見的機會，但如果學生連甄試的機會都沒有，就無法展現其多元能力，因此，希望教育部秉持「以學生為中心」的精神，排除萬難，讓學生有充分的甄試選擇機會。

國教盟也呼籲，招聯會應全面盤點甄試撞期問題，並學習接納民意，最遲在1月底以前，將同一學門、同一屬性的校系甄試時間錯開，讓學子能安心讀書，如果教育部和招聯會在4日中午以前沒有善意回應，國教盟將於5日上午10時到教育部陳情。1070102