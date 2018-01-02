勿亂丟果皮垃圾 高山低溫不易分解腐爛

張雅慈說，其實在高山低溫環境下，果皮不易分解，「就像冷藏在冰箱」，經過多個月都可能不會自然分解，但遊客不知道，以為容易腐爛，另外，果皮是否殘留農藥可能危害野生動物、改變動物覓食習性，都是人類亂丟果皮可能帶來的危害。

有些人覺得果皮可自然分解，因此覺得亂丟也沒關係，但在高山環境，可不是這麼簡單。玉山國家公園管理處遊憩服務課長張雅慈今天說，依季節不同，園區常見果皮有橘子皮、香蕉皮，食物類則有粽葉、綁粽棉繩、玉米梗，民眾認為這些東西可分解，會隨手亂丟。

張雅慈回憶說，某次在白木林觀景台見一名遊客隨手將香蕉皮拋下山邊，上前勸說不可亂丟，這名遊客還有點惱羞成怒說「果皮會腐爛，為何不能丟」，經解說果皮因高山低溫不易分解後，這名遊客竟起身越過護欄，跳下山坡撿回香蕉皮，著實讓她嚇一跳，並說「妳說的事，我能接受」。

張雅慈認為，其實部分遊客抱持「果皮可腐爛分解，因此亂丟應該沒關係」的心態，隨手丟棄果皮，並非故意、有意要破壞環境，經勸告與解說之後，很多遊客才恍然大悟，明白高山與平地環境有很大差異。

除亂丟果皮，還有攀登長程路線的登山者禁不住「輕量化」誘惑，會丟棄吃不完的食物、用盡的瓦斯罐、空酒瓶、空罐頭等垃圾，且為了不讓他人發現，還會故意藏在樹洞等位置，但老經驗的巡查員很容易就可找出，辛苦清運下山。

玉管處副處長林文和說，不論是大眾或少人走的路線，絕不可將果皮或廚餘留在山上或掩埋，野生動物習性可能因此改變，也可能因吃人類食物而生病，最有名案例就是向陽山屋過多廚餘，使台灣黑熊越來越靠近人類，還有金翼白眉因不怕餵食，被冠上垃圾鳥綽號。

林文和說，山上飲食規劃攸關登山活動安全性，山下享受的美好，一旦到山上可能就不同；另外，烹煮食物需背負瓦斯燃料，還有山友帶酒精飲料，登山者須將喝完的空瓶、用光的瓦斯罐、其他垃圾帶下山，共同維護美好山林。1070102