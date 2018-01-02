攀橫嶺山迷路 消防局手機定位助返家

（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中2日電）台中市兩名登山客昨天攀登和平區橫嶺山返程時迷路，台中市消防局獲報後，經傳送手機輔助定位簡訊，由報案人回傳定位座標後，迅速找到受困民眾，兩人無大礙平安返家。
台中市消防局今天發布新聞稿表示，多數民眾攜帶手機上山，但較不會使用手機全球定位功能（GPS），消防局開發相關定位回傳系統，由救災救護指揮中心傳給報案民眾手機號碼帶有定位輔助系統的簡訊，點選後只要網路訊號正常，就可自動回傳定位座標。
台中市兩名登山客1日攀登和平區橫嶺山，返程時迷路，台中市消防局下午1時接獲報案後，傳送定位輔助簡訊給報案人，經回傳座標後，快速鎖定迷路山友，由林務局鞍馬山工作站及台中太平警分局大棟派出所員警等3人進行搜救，下午3時就找到人，平安帶出登山口。
消防局指出，台中市去年入秋後，發生多起谷關七雄登山迷路事故，目前仍有1件東卯山山域事故失聯1人，消防局全力動員搜救中。
為確保登山安全，消防局提醒民眾，登山時應結伴熟識路線的人同行，並且攜帶足夠的照明設備、水、糧食、雨具、手機或無線電及哨子。
若不幸在山上迷路，務必利用手機或無線電等通訊器材與消防局聯繫，回報受困位置與經緯度，也要注意保暖與安全，留在原地等待救援。
消防局建議登山民眾，詳細規劃登山路線與計畫，攜帶登山地圖或使用手機導航，同時評估自己的腳程，提早規劃登山與下山時間。1070102