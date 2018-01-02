攀橫嶺山迷路 消防局手機定位助返家

（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中2日電）台中市兩名登山客昨天攀登和平區橫嶺山返程時迷路，台中市消防局獲報後，經傳送手機輔助定位簡訊，由報案人回傳定位座標後，迅速找到受困民眾，兩人無大礙平安返家。

台中市消防局今天發布新聞稿表示，多數民眾攜帶手機上山，但較不會使用手機全球定位功能（GPS），消防局開發相關定位回傳系統，由救災救護指揮中心傳給報案民眾手機號碼帶有定位輔助系統的簡訊，點選後只要網路訊號正常，就可自動回傳定位座標。

台中市兩名登山客1日攀登和平區橫嶺山，返程時迷路，台中市消防局下午1時接獲報案後，傳送定位輔助簡訊給報案人，經回傳座標後，快速鎖定迷路山友，由林務局鞍馬山工作站及台中太平警分局大棟派出所員警等3人進行搜救，下午3時就找到人，平安帶出登山口。